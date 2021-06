Dopo la fase acuta della pandemia, Fratelli d’Italia torna sul territorio con presidi in diversi comuni della provincia. L’iniziativa nasce in linea con la campagna tesseramenti nazionale ed è promossa dal coordinamento provinciale del partito, guidato da Raoul Russo.

Domani, dalle 17 alle 19, i militanti organizzeranno a Bagheria un banchetto in corso Umberto I (nei pressi del palazzo Alfano), per invitare elettori e simpatizzanti a sottoscrivere battaglie come quella per l’elezione diretta del Capo dello Stato, per l’abolizione dei senatori a vita, per l’inserimento di un tetto per le tasse in Costituzione e per l’istituzione di una clausola di supremazia, così da far prevalere l’ordinamento italiano su quello europeo. Si potrà anche approfittare dell’iniziativa per iscriversi al partito guidato da Giorgia Meloni.

“Inizia una massiccia campagna adesioni in provincia di Palermo. E’il momento in cui Fratelli d’italia chiama a raccolta tutti i cittadini che si riconoscono nei valori del progetto di Giorgia Meloni. Chiunque desideri schierarsi con la destra dei Patrioti, per un nuovo governo dell’Italia, non ha più nessun motivo per non farlo adesso”, dicono Raoul Russo e Brigida Alaimo di Fratelli d’Italia Bagheria. Un’iniziativa gemella verrà replicata anche a Santa Flavia.

Com. Stam.