Fratelli e fidanzata minorenne accomunati dallo spaccio: tre arresti dei Carabinieri

Acireale (CT). È il frutto di una preventiva e minuziosa attività info-investigativa l’operazione condotta dai Carabinieri delle Stazioni di Aci Sant’Antonio e Acireale che, con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi e sulla base degli indizi raccolti — che dovranno essere verificati in sede giurisdizionale — hanno arrestato in flagranza tre giovani: due fratelli di 22 anni, già noti alle forze dell’ordine per le loro pregresse vicissitudini giudiziarie, e una minorenne di 17 anni. Tutti sono ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Grazie alla profonda conoscenza del tessuto criminale del circondario acese, i militari dell’Arma hanno concentrato le indagini sui due fratelli, uno dei quali già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di droga. In effetti, gli investigatori avevano acquisito alcuni elementi informativi che facevano sospettare una loro attività di spaccio.

I Carabinieri hanno quindi predisposto un servizio ben coordinato, con l’impiego di più squadre operative, finalizzato al monitoraggio dei due. Durante l’attività di osservazione, intorno alle 17.30, uno dei fratelli, in compagnia dell’altro sottoposto ai domiciliari, è salito a bordo di un’autovettura. I militari, ipotizzando che potesse essere in corso una consegna di sostanza stupefacente, hanno avviato un pedinamento discreto.

Nel momento ritenuto più opportuno, i Carabinieri hanno proceduto al blocco del veicolo in via delle Mandorle e, dopo aver controllato i due giovani, hanno effettuato un’accurata perquisizione dell’auto, rinvenendo — all’interno di una cavità ricavata nella leva del freno a mano — una dose di cocaina già confezionata per la vendita al minuto.

Il rinvenimento ha fornito riscontro alle ipotesi investigative, determinando l’estensione dei controlli anche presso l’abitazione.

All’interno dell’appartamento, i militari hanno trovato la fidanzata 17enne del giovane che, alla vista dei Carabinieri, ha cercato di disfarsi di un piccolo contenitore metallico gettandolo dalla finestra del salotto. La ragazza è stata però prontamente bloccata da un militare che, osservando la scena, è riuscito a recuperare l’involucro, al cui interno sono state trovate 40 dosi di cocaina già termosaldate.

Durante la prosecuzione della perquisizione, con l’ausilio del cane antidroga “Loki”, è stata rinvenuta un’ulteriore dose di cocaina all’interno del cassetto di un mobile posto all’ingresso, insieme a un bilancino di precisione e alla somma di oltre 1.000 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

I due 22enni sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, all’esito del rito direttissimo, ha disposto la sottoposizione agli arresti domiciliari per uno dei fratelli e la ricollocazione alla misura cautelare già in atto per l’altro. Per quest’ultimo è stata anche inoltrata la segnalazione per la violazione delle prescrizioni imposte con la misura degli arresti domiciliari. La 17enne è stata invece associata al centro di prima accoglienza di Caltanissetta, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati, valevole sino a eventuale condanna definitiva..