FRE e GIOVANNI DI BERNARDO – LA VIA DI “CARONTE”

“CARONTE” è il nuovo brano di FRE e GIOVANNI DI BERNARDO. “Caronte” è un brano introspettivo che, attraverso la metafora del mitologico traghettatore dell’Ade, esplora l’ipocrisia della società criticando il denaro ed il peso che esso ha nell’organizzazione sociale.

Fre si apre in uno sfogo personale, riflettendo sul mondo e sulle pressioni che è stato costretto a subire. Inizialmente l’artista si schiera contro Caronte e le false anime che lo circondano, sostenendo di essere riuscito a cambiare il proprio destino senza aiuti o compromessi. Tuttavia, nel finale, Fre perde ogni speranza e contatto con il mondo, diventando egli stesso ciò che combatteva e detestava.

-Caronte mi è piaciuta subito.

Testo meraviglioso; è una poesia in rime musicale.

Com’è nata?

E’ nata da un’insieme di cose. Da una produzione che non è la solita produzione che ti aspetti per un brano urban, e anche da un insieme di concetti che avevo iniziato ad abbozzare e che poi di getto sono riuscito a mettere in rima. Solitamente quando scrivo sono in una mia stanza della casa. Ho ricavato questo spazio che dedico un pò alla mia attività musicale e alla scrittura alle idee e spesso tutto nasce da li, con questa finestra che si affaccia sulla strada del mio quartiere dove vedo persone passeggiare con i cani o bambini giocare a pallone.

-Da dove nasce la collaborazione con Giovanni Di Bernardo?

Ho conosciuto GdB durante un incontro con una etichetta di Roma. Siamo andati tutti insieme a mangiare un panino e lì è la prima volta che ho iniziato a parlare con Giovanni. Credo che si parli almeno di 5 anni fa… quel giorno non mi aveva spiegato molto della sua musica e con il tempo che poi ho notato le sue capacità. La collaborazione nasce dall’idea di realizzare qualcosa di innovativo unendo la sua passione per la musica cinematografica, con quella urban. Non abbiamo inventato niente ma difficile sentire dei brani così.

-Fre hai difficoltà a importi con questa canzone – nelle radio specialmente – perché manca il ritornello, il cosiddetto moderno ponte che lega gli utenti all’ascolto ripetuto?

Lo sto cercando di capire.

Forse con le radio più grandi potrebbe avere delle difficoltà oggettive, solitamente passano tracce con la tipica struttura strofa e ritornello, con una durata non troppo lunga, che tocchi massimo i 2 minuti e 30. Le radio più piccole, magari le regionali o le web radio, che stanno acquistando sempre più importanza, potrebbero invece passarla senza grossi pregiudizi. La traccia dal mio punto di vista, leggermente di parte, potrebbe fare bene anche perché “Caronte” è un pò un viaggio e alla fine se ti è piaciuto la tendenza è quella di riascoltarla.

-<<Come Caronte non è la fine finché sono l’ultimo al fronte>>, parole sublimi, da dove nasce la tua ispirazione come componi i testi?

Ti ringrazio tantissimo!!!

Non ho uno stile preciso. Se ho delle idee le metto giù, prima o poi arriverà il loro momento. Non ho l’esigenza di scrivere ogni giorno, è più un bisogno quindi se sono ispirato scrivo altrimenti non mi sforzo troppo, però ragiono e penso molto. Mi ispira davvero tutto, principalmente la vita quotidiana, le storie vere e la situazioni di vita mi fanno riflettere e quindi riesco a tirare fuori delle cose con dei contenuti che molte volte piacciono. Anche i film o le serie a volte lanciano degli input, insomma mi piace contaminare ed essere contaminato. Sono comunque un sognatore quindi la storia deve essere a lieto fine. La parte drammatica mi serve per trovare la carica e pensare che alla fine non sono solo.

–<<Scrivono, tutti canzoni d’amore ma io traghetto le anime come Caronte>>. In poco più di due minuti hai sintetizzato una vita, molti momenti del nostro vivere quotidiano. Ermetica e introspezione; sei l’Eugenio Montale della canzone. Che ne pensi? Come definiresti (orribile “categorizzare”) la tua musica?

Ancora grazie, questo è un complimento che mi sprona sicuramente a fare sempre meglio e sempre di più. La mia musica la definirei urbana sociale con un bipolarismo legato al divertimento quando non sono troppo sad. Diciamo che ho anche dei momenti belli e quindi scrivo anche cose più happy, ma anche nelle cose più allegre tendo involontariamente a metterci uno spunto di riflessione. Alla fine sono un rapper .

«Caronte” è una riflessione profonda sul viaggio della vita e sulle emozioni che ci accompagnano lungo il cammino – spiega Fre – questo brano mi ha permesso di confrontarmi con le mie paure e speranze più intime».

La canzone è distribuita da Universal Music e prodotta dal compositore di musica orchestrale e cinematografica Giovanni di Bernardo, giovane talento che con il primo singolo ha superato il milione di streaming tra Spotify e YouTube, entrando meritatamente alla trentaduesima posizione nella top 100 dei brani più ascoltati su YouTube in Italia.

«Caronte rompe gli schemi, non è la solita canzone ed è questo che la rende unica – conclude Giovanni Di Bernardo – Non avendo un ritornello, permette di assaporarne ogni istante perché sai che non tornerà. Un po’ come la vita, Caronte viene e ti trasporta con le sue emozioni, fino alla fine».