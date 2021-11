Frecciabianca: dal 14/11 parte in Sicilia. Cancelleri: la prima freccia sull’Isola.

“Lunedì prossimo sarò a Catania per l’inaugurazione del servizio Frecciabianca, il primo freccia in Sicilia. Come ho più volte detto anche in mie passate interviste, l’arrivo dei treni freccia in Sicilia sono un primo passo importante, al quale ne seguiranno altri, tesi a migliorare radicalmente il servizio ferroviario siciliano e i collegamenti con il Nord Italia” così il Sottosegretario On. Giancarlo Cancelleri annuncia il suo arrivo nell’Isola per il giorno 8 novembre per dare il via, anche nella sua terra, al servizio frecciabianca.

E’ una Freccia, certamente più performante della stragrande maggioranza dei convogli presenti in Sicilia ed è un segno di buona volontà. Il primo viaggio sarà il 14 novembre e sarà nelle tratte che collegheranno Palermo con Catania e Messina, con fermate intermedie a Caltanissetta ed Enna e poi a destinazione le coincidenze con le navi BluFerries e il Frecciarossa per Milano. La presentazione del servizio di Trenitalia (Gruppo Fs) avverrà lunedì prossimo a Catania, e sarà presente l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi” precisa Cancelleri ricordando che resta la sua promessa di portare il Frecciarossa, “l’elitè” dell’alta velocità che nel resto d’Italia è già presente da più di 20 anni, anche in Sicilia nel 2024.

“Voglio portare solo risposte ai siciliani, anche a piccoli passi, ma in questo sono determinato più che mai” conclude.