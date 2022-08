Fresca e giocosa: l’estate di Leolandia è sempre più divertente

Tante attrazioni acquatiche, spettacoli musicali e i personaggi adorati dai più piccoli animano l’estate 2022 di Leolandia, il parco a tema numero 1 in Italia per le famiglie immerso in un’area verde con più di 1.000 alberi alle porte di Milano.

Capriate San Gervasio – Esiste un rimedio per combattere la calura estiva: visitare Leolandia! Il parco a tema alle porte di Milano è infatti completamente immerso nel verde, a due passi dal parco Adda Nord e in prossimità di due fiumi, l’Adda e il Brembo, che contribuiscono a creare un microclima piacevole, mitigando il clima anche nei giorni più caldi. E non solo: all’interno del parco si trovano tante zone alberate, come la Foresta di Masha e Orso e la Fattoria degli Animali, che offrono un confortevole riparo nelle ore più calde della giornata, per un totale di oltre 1.000 piante.



Estate fa anche rima con attrazioni acquatiche: dagli spericolati tronchi di Gold River alle Rapide di Leonardo, fino alle avvincenti battaglie navali ispirate alle repubbliche marinare sulla flotta di Mediterranea, le occasioni per sfuggire al solleone non mancano. I più piccoli possono divertirsi in sicurezza nelle aree gioco sparse per il parco con cascate, spruzzi e tante altre freschissime sorprese, come la Baia dei Piccoli Surfisti, il Cortile di Masha e lo SprayPark di PJ Masks City in compagnia dei Superpigiamini.



Divertimento garantito anche da tanti spettacoli dal vivo, a cui è possibile assistere in un clima godibile grazie all’aria condizionata presente nella LeoArena e nel Teatro della Foresta. La grande novità di quest’estate è Esiste Davvero! lo spettacolo che vede tutti i personaggi dei cartoni animati di Leolandia, da Bing e Flop ai PJ Masks, salire per la prima volta insieme sullo stesso palco per la gioia dei piccoli. Da non perdere anche le avventure del principe Aron e della principessa Anna nel musical Favola: Viaggio nelle Terre Lontane e il nuovo spettacolo con i mitici Masha e Orso. I più grandicelli resteranno a bocca aperta con le acrobazie di Ladybug e Chat Noir, protagonisti della serie TV Miraculous, mentre i più piccoli potranno giocare con Bing e Flop e incontrare dal vivo JJ di CoComelon e ballare con lui le baby dance della serie animata campione di visualizzazioni su Youtube. Sabato 27 agosto, nuovo appuntamento con i DInsiemE, amatissima coppia di web-creators che canteranno le loro hit di maggior successo e intratterranno il pubblico con tanti inediti sketch.



Da quest’anno visitare il parco è ancora più bello grazie alle esperienze esclusive a capienza limitata prenotabili sul sito leolandia.it, come la foto ricordo con Masha e Orso davanti alla Casa di Orso e la passeggiata guidata insieme ad un esperto nella Fattoria degli Animali. Per rendere ancora più completa ed appagante la visita del parco si possono acquistare il LeoPass con cui limitare il tempo di attesa alle attrazioni, il biglietto LeoVip per vivere il parco insieme ad un membro del LeoStaff e prenotare indimenticabili feste di compleanno.



I vantaggi non sono finiti: durante l’estate è valida la promozione che offre la possibilità di rientrare gratuitamente una seconda volta a tutti coloro che acquistano un biglietto a data fissa o a data libera sul sito leolandia.it o direttamente al parco. Chi visita il parco ad agosto potrà infatti scegliere se tornare il giorno seguente alla prima visita oppure in un giorno verde di apertura nel periodo di HalLEOween. In più, per le famiglie che arrivano da lontano, o che desiderano unire una giornata sulle giostre alla scoperta delle bellezze del territorio, sono disponibili convenienti pacchetti a partire da € 49,90 che comprendono il biglietto per Leolandia per 2 giorni consecutivi e il soggiorno in un hotel dei dintorni, con possibilità di disdire o cancellare la prenotazione fino a 3 giorni prima della partenza.



Tutte le informazioni per visitare il parco, come gli orari e i giorni di apertura, il palinsesto degli spettacoli e le esperienze esclusive, sono facilmente consultabili sul sito www.leolandia.it.

Leolandia – Autostrada A4 (MI-VE) uscita Capriate, Tel. 02 9090169.

Com. Stam./foto