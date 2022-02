FSE: Evento annuale, le buone prassi e le prospettive della nuova programmazione 21-27

L’appuntamento martedì 15 febbraio tra gli interventi gli assessori Lagalla e Scavone e rappresentanti della Commissione Europea

Le buone prassi, il rafforzamento della capacità istituzionale e le nuove prospettive della nuova programmazione 2021-2027 sono alcuni dei temi che saranno al centro dell’evento annuale del PO FSE 2014-2020 della Regione Siciliana che si svolgerà (in modalità mista, in presenza e on line) martedì 15 febbraio all’Assessorato regionale Istruzione e Formazione professionale, a partire dalle ore 9:30. L’incontro, moderato da Claudia Salvi del FormezPa, sarà introdotto dai saluti di Adelina Dos Reis e di Paolo Montini della Direzione generale per l’occupazione, gli affari sociali e l’inclusione della Commissione Europea e di Marianna D’Angelo,dirigente della divisione coordinamento territoriale e autorità capofila Fse dell’Anpal.

È possibile accedere ai lavori in streaming dell’evento registrandosi al questo link https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_M70wp2WIQe6zfg2Ynvfzfw o seguendo la diretta sulla pagina Facebook Sicilia-Fse.

La prima sessione sarà dedicata ad un approfondimento che partendo “dalla consultazione pubblica arriva alla concertazione con il Partenariato economico e sociale” in tema di istruzione, formazione, inclusione sociale e occupazione: ne parleranno Roberto Lagalla e Antonio Scavone, rispettivamente assessori regionali all’Istruzione e Formazione professionale e alla Famiglia, politiche sociali e lavoro. Al centro della seconda sessione, invece, le azioni messe in campo dalla Regione Siciliana, grazie anche al contributo delle risorse europee, per una più efficace regolamentazione e una migliore governance degli uffici regionali e per l’ammodernamento e la revisione degli assetti organizzativi e gestionali degli uffici giudiziari siciliani con l’intervento di Mariano Sciacca, presidente della sezione fallimentare e imprese del Tribunale di Catania.

Seguiranno le testimonianze dei protagonisti delle buone pratiche, avvisi e progetti del Fondo sociale europeo Sicilia che, puntando all’inserimento lavorativo e alla crescita professionale, hanno dato nuove opportunità di formazione e occupazione ai cittadini siciliani. In questo spazio di confronto racconteranno le loro esperienze: Chiara Parisi di Costa Crocieree Francesco Mineo, corsista di Global Service for Enterprise srl per l’Avviso 33/2020 dedicato alla formazione in azienda; Gabriella Iannolino dell’Assessorato Istruzione e formazione professionale – Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo studio e Marina Azzolina, beneficiaria di un voucher per la frequenza di un master nell’ambito dell’Avviso 27 e del Progetto Giovani 4.0 (Avviso 42/2021); Filippo Saglimbene, dell’ITS Steve Jobs Academy per il sistema ITS in Sicilia; Elena Maddalena di Indire per il progetto Erasmus Study in Sicily che coinvolge i paesi della sponda Sud del Mediterraneo.

Patrizia Valenti, Autorità di gestione del PO FSE Sicilia,relazionerà sullo stato di attuazione del Programma e illustrerà le principali novità della nuova programmazione FSE plus. A chiudere i lavori saranno Paolo Montini della Commissione europea e Marianna D’Angelo dell’Anpal.

Com. Stam.