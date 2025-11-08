Fugge alla vista dei Carabinieri: arrestato un 20enne

Acireale (CT). I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno arrestato un 20enne del posto poiché, sulla base degli indizi raccolti – da verificare in sede giurisdizionale, si è reso responsabile di “resistenza a Pubblico Ufficiale”.

Intorno alle 2:00 di notte, impegnati in un servizio di pattugliamento nel centro di Acireale, i militari dell’Arma hanno notato, in Corso Savoia, un’utilitaria provenire dal senso opposto di marcia con quattro persone a bordo.

Al volante dell’auto i militari hanno subito riconosciuto un 20enne del posto, già a loro noto per pregresse vicende giudiziarie e perché in già precedenza sorpreso alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente di guida.

Gli investigatori hanno perciò deciso di sottoporre la “comitiva” ad un controllo di routine e contestare la guida senza patente al giovane conducente il quale, all’alt dei Carabinieri, invece di fermare l’auto ha accelerato cercando di sottrarsi all’intervento dei militari.

Ne è scaturito un breve inseguimento, condotto dai militari in costante coordinamento con la Centrale Operativa e con il supporto di altre pattuglie, nel corso del quale il 20enne, svirgolando per diverse strade del centro ad elevata velocità e palesando particolare noncuranza per l’incolumità delle tante persone presenti in alcune strade percorse e ricadenti in ZTL.

La fuga si è conclusa in piazza Leonardo Vigo, in quel momento gremita di giovani, dove il 20enne, messo alle strette dai militari, ha arrestato la marcia del veicolo.

I Carabinieri hanno fatto scendere in sicurezza gli occupanti dall’utilitaria ed hanno proceduto ai primi accertamenti dai quali è emerso come l’auto fosse priva di copertura assicurativa e di documenti di circolazione.

I controlli effettuati sul 20enne hanno confermato che era, ancora una volta, sprovvisto della patente di guida, mai conseguita e, pertanto, avendo ripetuto la condotta in un biennio, è scattata per lui la denuncia all’Autorità Giudiziaria per “guida senza patente”, nonché, le sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada.

Il 20enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto.