Fugge all’alt: identificato e denunciato dai Carabinieri

Scordia (CT). Nell’ambito dell’attuazione del piano per il controllo a “largo raggio” del territorio della provincia etnea, disposto dal comando provinciale dell’Arma, i Carabinieri della Stazione di Scordia, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno denunciato un 18enne del posto per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Intorno alle ore 11.45, nel corso del servizio, una pattuglia di militari della Stazione Carabinieri di Militello in Val di Catania, anch’essa impiegata nell’esecuzione delle attività di controllo dinamico, nel transitare lungo la via Po ha incrociato un motociclo con due persone a bordo il cui passeggero, in particolare, era privo del previsto casco di protezione.

I Carabinieri hanno quindi intimato l’alt al conducente del motociclo ma quest’ultimo, invece che ottemperare, con una condotta di guida spericolata, ha invece dato gas al motore, costringendo i militari al loro inseguimento per le vie cittadine.

Il 18enne però, vistosi incalzato dai Carabinieri ma approfittando della loro velocità più “cauta”, adottata proprio al fine di evitare in quel contesto pericoli per i pedoni e per gli altri utenti della strada, ha repentinamente fermato il motociclo in via Porta Pia consentendo al passeggero con una mossa fulminea di scendere, proseguendo quindi la propria fuga.

Il passeggero pertanto, un minore immediatamente bloccato dai Carabinieri, manco a dirlo ha loro riferito di non conoscere il conducente del motociclo, comunque immediatamente identificato attraverso la targa.

Gli immediati ed ulteriori accertamenti, svolti dai Carabinieri della Stazione di Scordia, hanno consentito di identificare il fuggiasco nel 18enne fratello del proprietario del veicolo, il quale si sarebbe sottratto al controllo perché recidivo di guida senza patente, circostanza che ha ulteriormente aggravato le sue responsabilità penali, oltre alla sfilza di contestazioni per le infrazioni al codice della strada di cui si è reso autore.