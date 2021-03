Catania. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 32enne tunisino Bigel RAFARI, poiché ritenuto responsabile di rapina.

L’uomo, irregolare sul territorio italiano, è entrato nel Mini Market ubicato in via Marchese di Casalotto 27 all’interno del quale, incurante della presenza del proprietario, un senegalese di 60 anni, voleva a tutti i costi impossessarsi di generi alimentari senza pagarli.

Alle rimostranze espresse legittimamente dall’esercente che lo invitava gentilmente a lasciare l’esercizio commerciale questi, per tutta risposta, è uscito fuori, ha preso un vecchio televisore abbandonato in strada, per tornare indietro e scaraventarlo contro il poveretto colpito alla testa. Nella circostanza, pur vedendo la vittima perdere copiosamente sangue dal capo, si è impossessato di diversi generi alimentari ed è fuggito via.

La richiesta d’aiuto pervenuta al 112, ha consentito l’intervento sul posto di due pattuglie del radiomobile le quali, acquisita la testimonianza del commerciante, nel frattempo soccorso da una ambulanza del 118, si sono poste alla ricerca del rapinatore rintracciato nei pressi della Stazione ferroviaria in piazza Giovanni XXIII°. L’uomo, alla vista dei carabinieri, è fuggito dentro lo scalo ferroviario dove, pur di sfuggire all’arresto, non ha esitato ad attraversare i binari mettendo in pericolo la propria incolumità e quella dei carabinieri che, comunque, sono riusciti a bloccarlo ed ammanettarlo. I militari, oltre a recuperare la merce rubata all’interno del mini market, hanno appurato come l’uomo detenesse all’interno di un borsello oltre 1.300 euro (denaro non rubato all’interno dell’esercizio commerciale, per cui si sta cercando di comprenderne la provenienza). L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Termini Imerese (PA).