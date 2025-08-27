Fuggono alla vista dei Carabinieri: presi e arrestati

Paternò (CT). Grazie all’intensificazione delle attività di controllo in tutta la provincia etnea, disposta dal Comando Provinciale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato un 18enne e un 19enne del posto poiché, sulla base degli indizi raccolti – da verificare in sede giurisdizionale – si sono resi responsabili del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Intorno alle 3:00 di notte, durante un servizio di pattugliamento nel centro cittadino, i militari hanno notato un’auto con due giovani a bordo che, alla vista della pattuglia, ha improvvisamente rallentato la marcia nel tentativo di non attirare l’attenzione. Un comportamento che ha insospettito gli operanti, i quali hanno così deciso di sottoporre il veicolo a controllo.

Nonostante l’alt imposto con i lampeggianti accesi, il conducente ha invece accelerato bruscamente, tentando di sottrarsi al controllo, probabilmente perché in quel momento trasportava qualcosa di illecito.

Ne è scaturito un inseguimento, condotto in costante coordinamento con la Centrale Operativa e con il supporto di altre pattuglie, che si è sviluppato per diverse strade fino a giungere lungo la SP in località Ponte Barca. Qui, ormai stretti in una vera e propria morsa dei Carabinieri, i fuggitivi hanno perso il controllo del mezzo finendo sullo sterrato, dove la corsa si è definitivamente conclusa.

I Carabinieri, scesi dall’auto, li hanno rapidamente bloccati e messi in sicurezza, riuscendo quindi a identificarli. È quindi scattata la perquisizione personale e del veicolo, che tuttavia non ha consentito di rinvenire nulla di utile: con ogni probabilità, nell’enfasi e nella confusione dell’inseguimento – durante la quale gli equipaggi del Radiomobile erano impegnati a mantenere il controllo della strada per evitare che passanti o altri utenti venissero coinvolti – i due erano riusciti a disfarsi di quanto avevano illegalmente al seguito.

Nonostante ciò, i giovani non hanno potuto evitare l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, convalidato dall’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.