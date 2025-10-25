Funzionariə tecnicə con laurea tecnico/scientifica. 10 posti a Foggia Scadenza Ravvicinata

Il Comune di Foggia ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 10 posti di Funzionario Tecnico/Specialista Tecnico.

Ai fini della candidatura, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, sono necessari requisiti specifici, nel dettaglio: laurea di primo livello in Ingegneria civile ed ambientale o in Scienze dell’architettura o ancora in Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile; oppure Scienze e tecniche dell’edilizia, Scienza della Pianificazione Territoriale e ambientale, Scienze Geologiche, Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale, Scienze della Terra o altre specialistiche, secondo quanto espressamente indicato nel bando.

Oltre ad una eventuale preselezione, si svolgeranno una prova scritta ed una orale. Per inviare la domanda di partecipazione c’è tempo fino al 31 ottobre 2025. Clicca qui per consultare il sito Inpa e presentare la candidatura.

Com. Stam. + foto Informa Giovani