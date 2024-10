Fuocherello | Jacopo Casadei | A dispetto di noi | 12 ottobre 2024 – 12 gennaio 2025

Fuocherello è felice di presentare A dispetto di noi, personale di Jacopo Casadei a cura di Enrico Camprini.

La mostra, il cui titolo si rifà a uno dei lavori esposti, presenta una selezione di opere appartenenti a due differenti serie realizzate dall’artista negli ultimi anni. Dai soggetti in apparenza estremamente distanti – la figura di un iconico calciatore a cavallo tra anni Ottanta e Novanta e un gruppo di bizzarri felini in pose e atteggiamenti quasi umani – i quadri di Casadei si pongono davanti allo spettatore non tanto con intenti rappresentativi o narrativi, quanto come pretesti per una continua riflessione sulla pittura nel suo farsi.

Al tempo stesso in disputa e in combutta con il disegno, quella dell’artista è una pratica pittorica che trae spunto dalla sua stessa indisciplinatezza: dal definire sempre in modo diverso il rapporto tra figura e sfondo, tra campitura e segno, tra elementi pienamente razionali e divagazioni istintive. La selezione di lavori presentati rimarca il carattere in progress, ironicamente riflessivo, di una ricerca il cui punto fermo è sempre il quadro a venire: “a dispetto di noi”, come se fossero proprio i dipinti a parlarci, dichiarando la loro provvisorietà.

Jacopo Casadei (Cesena, 1982) vive e lavora a Cesena (FC). Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Ravenna dove ha conseguito il diploma in pittura nel 2008. All’attività pittorica affianca quella musicale. Tra le mostre personali: 2016, Veduta a margine, TOMAV, Moresco (Fermo). 2015, This is Nowhere, Yellow, Varese; Defrag, a cura di Gabriele Tosi, Localedue, Bologna. Tra le collettive: 2024, Nocturnal ballads, a cura di Lorenza Boisi, Chassis, Torino (TO). 2023, Drawings From Lightning, progetto a cura di Laura Santamaria, Forum900 space, Museo del 900, Milano (MI); Sparta, a cura di Paolo Emilio Antognoli, villa Gori, Stiava (LU); EX5, a cura di Carmen Lorenzetti, Pinacoteca

Nazionale di Bologna. 2021, Azzurro fragile, Museo Carlo Zauli, Faenza (RA); Tetraedro, a cura di Alberto Zanchetta, Otto gallery, Bologna (BO); Masterless eye, a cura di Gino Bosa, Yudikone, Brescia; Premio Lissone 20/21 – Breve storia di una nuova prospettiva di pittura, a cura di Alberto Zanchetta, MAC Lissone (MB); 141 Un secolo di disegno in Italia, a cura di Claudio Musso e Maura Pozzati, Fondazione del Monte, Bologna. 2019, Stand by me, Pelagica, Milano 2018, Reazione a catena. Differenti vie della pittura #1, a cura di Gino Pisapia, Unosunove arte contemporanea, Roma. 2017, TU35expanded, Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato. 2015, Contemporary Italian Painters Today, Federico Bianchi Gallery, Milano. 2014, Visioni per un inventario: mappa del navegar pittoresco (testo di Marco Tagliafierro), a cura di Andrea Bruciati, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia.

INFO

Jacopo Casadei, A dispetto di noi

A cura di Enrico Camprini

12 ottobre 2024 – 12 gennaio 2025

Inaugurazione sabato 12 ottobre ore 18

Fuocherello

Via 25 Aprile, 37 – 10040 Volvera (TO)

La galleria aperta tutti i giorni solo su appuntamento

+39 351 3106014 | contact@fuocherello.com