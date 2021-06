Da venerdì 11 giugno sarà in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Fuoco e neve”, il nuovo singolo di Lorenza.

Fuoco e neve parla di quando ci si ostina a voler stare accanto ad una persona che non è giusta per noi, si dice che i poli opposti si attraggono, ma talvolta l’essere troppo diversi genera una crepa difficile da ricucire, ci si allontana, finisce tutto.

Fuoco e neve fa luce proprio su questa tematica, comprendere che non è sempre possibile stare assieme quando ci sono tante differenze e quando i caratteri non sono compatibili.



Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «È frustrante avere una persona accanto che non fa per noi, il fuoco e la neve sono così antitetici tra loro che non potranno mai fondersi, sembra quasi una maledizione che ci trasforma in due elementi che hanno vita propria, ma che assieme, si distruggono a vicenda. La difficoltà, sta proprio nell’infrangere l’incantesimo».

Il videoclip ufficiale del brano è diretto da Antonio De Bonis, con la fotografia di Roberto Chierichini. I due hanno voluto ricreare un’atmosfera intima, ma allo stesso tempo avere a disposizione un gioco di luci opposte che ricordano il contrasto insanabile del fuoco e della neve.





Biografia

Lorenza Rocchiccioli, ha vent’anni e abita in un piccolo paese, in provincia di Lucca. Figlia unica, diplomata al liceo linguistico, con la passione per la musica e il canto da piccolissima. Ricorda infatti uno dei suoi primi regali: un microfono con le luci che illuminavano tutta la stanza. Cresciuta infatti a pane e “film musicali americani”. Ama ballare, cantare e tutto ciò che è arte.

Ha studiato per dieci anni Hip Hop e da 12 anni studia canto accompagnandosi anche con il pianoforte. Attualmente frequenta il secondo anno al M.A.S ovvero il centro di formazione per lo spettacolo più grande d’Europa.

Ha avuto diverse esperienze musicali sia a livello nazionale che internazionale. Quella che però le è rimasta in particolare nel cuore è stata esibirsi al Teatro Ariston durante la finale internazionale del Sanremo Junior.

Il suo stile musicale è un misto tra Soul, Pop e R&B. I suoi artisti di riferimento sono Alicia Keys, Beyoncé, Jp Cooper e Mahmood.

Instagram: https://www.instagram.com/lorenzarocchiccioli/

