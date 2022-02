“Fuori Di Testa”, l’EP d’esordio di G.A.P..

Dall’11 febbraio 2022 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “FUORI DI TESTA” (G!GA Dischi, in licenza a Believe – Edizioni Musicali Oyez! Srl), l’ep d’esordio di G.A.P.

“Fuori di testa” è il primo EP di G.A.P composto da 6 tracce di cui 3 singoli pubblicati da maggio 2021 ad oggi. Il progetto nasce dall’esigenza dell’artista di tornare a fare musica dopo un periodo di stop. La cornice musicale in cui vengono espressi questi pensieri è molto varia, si passa dall’R&B Hip Hop al pop punk, con un filo conduttore ben identificabile nelle linee melodiche di G.A.P. L’EP in uscita l’11 Febbraio anticipa la pubblicazione del primo album dell’artista in programma nell’anno corrente.

“Fuori di testa è come un modo di essere, la concreta sensazione che la notte non porta consiglio ma solamente qualche dubbio. Le palpitazioni che aumentano mentre si pensa fino all’emicrania. Saperci ridere senza fare qualche sorrisetto stupido. Qualche pensiero, un cuscino e un ritornello.” spiega G.A.P. a proposito del suo primo lavoro discografico.

Track-list:

Fuori di testa – scritto da Giovanni Maria Calvi composto da Gabriele Bianchi, Giacomo Fabbrica e Riccardo Bruggi

Tutto ok (focus track) – scritto da Giovanni Maria Calvi composto da Gabriele Bianchi, Giacomo Fabbrica e Riccardo Bruggi . Tutto ok è l’immagine di un sogno nella quale chi scrive è il protagonista del sogno stesso. Una lettera d’amore in chiave rap/rnb in cui tutto non va bene ma è tutto ok finché lei sorride.

Pieni – scritto da Giovanni Maria Calvi composto da Gabriele Bianchi

La notte non sa – scritto da Giovanni Maria Calvi composto da Gabriele Bianchi e Giacomo Fabbrica

Sanpietrini (feat. Radiant) – scritto da Giovanni Maria Calvi e Simone Giuliano composto da Gabriele Bianchi, Giacomo Fabbrica e Riccardo Bruggi

Abbronzatissima – scritto da Giovanni Maria Calvi composto da Gabriele Bianchi e Giacomo Fabbrica

Pre-salva ora “Fuori di testa”

Biografia

Giovanni Maria Calvi, in arte G.A.P, nasce a Vigevano (PV), nel 1996. Fin da piccolo si appassiona alla musica, soprattutto al rap. Nel 2011 insieme ad Alessandro Legnazzi, il suo produttore, fonda gli Snapbeatz, pubblicando diversi singoli e due mixtape, “Basta Cazzate Mixtape” e “Mind the G.A.P vol.1”. Tra le uscite più rilevanti ci sono “Pagliaccio”, “Pianeta” e i due singoli in collaborazione con Radiant, “Non Cambio Più” e “Dove Mi Va”. Nel 2019 pubblica “Cambio Pagina”, “Hawaii” e “Segni”. Dopo l’entrata nel roster di G!GA Dischi, G.A.P da vita ad una nuova fase creativa che lo porta a pubblicare i singoli “La notte non sa”, “Abbronzatissima” e “Fuori di testa”, il singolo che da il nome all’EP. L’11 febbraio 2022 esce su tutte le piattaforme di streaming “FUORI DI TESTA” (G!GA Dischi, in licenza a Believe – Edizioni Musicali Oyez! Srl), l’ep d’esordio di G.A.P.

