Dal 26 maggio al 26 settembre 2021, Fondazione Furla e GAM – Galleria d’Arte Moderna di Milano presentano Misfits, la prima mostra personale di Nairy Baghramian in un’istituzione italiana, a cura di Bruna Roccasalva.

Parte del ciclo Furla Series, Misfits è un progetto ideato dall’artista per gli spazi della GAM, che ruota attorno ad alcuni nuclei fondamentali della sua ricerca: dall’interesse a intervenire sugli spazi che segnano un confine, all’analisi del rapporto che lega l’oggetto estetico e la cornice istituzionale che lo ospita.

Misfits nasce dallo specifico contesto urbano in cui si trova la GAM: un giardino il cui accesso agli adulti è consentito solo se accompagnati da bambini. Una serie di sculture di grandi dimensioni abiteranno lo spazio interno ed esterno al museo, ibridando l’idea di gioco con una riflessione sull’esperienza estetica dell’inadeguatezza e l’imperfezione.

Furla Series #03 – Nairy Baghramian. Misfits è il frutto della collaborazione tra Fondazione Furla e la GAM – Galleria d’Arte Moderna di Milano, con il generoso contributo della Fondazione Henraux per la produzione delle opere in marmo.

26 maggio – 26 settembre 2021

From May 26 to September 26, 2021, Fondazione Furla and GAM – Galleria d’Arte Moderna, Milan, will present Misfits, the first solo exhibition in an Italian institution by Nairy Baghramian, curated by Bruna Roccasalva.

Part of the Furla Series program, Misfits is a project conceived specifically for the GAM spaces that explores some key themes of the artist’s research: from her interest in intervening in spaces that mark a boundary to the relationship between the artwork and its institutional context.

Misfits began with the specific urban setting of the GAM, that is, a garden open to adults only when accompanied by children. A series of large-scale sculptures will inhabit both the museum’s interior and exterior spaces, combining the idea of play with a reflection on the aesthetic experience of inadequacy and imperfection.

Furla Series #03 – Nairy Baghramian. Misfits is the outgrowth of a partnership between Fondazione Furla and GAM – Galleria d’Arte Moderna, Milan, with the generous contribution of Fondazione Henraux for the production of the works in marble.

