Furti al centro commerciale: 30enne arrestata dai Carabinieri

Casalecchio di Reno (BO): I Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno hanno arrestato una donna, trentenne, originaria della Colombia, già nota alle Forze dell’Ordine, accusata del reato di furto e tentato furto, all’interno di un centro commerciale.

È successo quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto una segnalazione sull’utenza telefonica “112” (N.U.E), da parte del titolare di un negozio di abbigliamento, il quale ha notato una donna rimuovere l’antitaccheggio da alcuni capi di abbigliamento, tramite l’utilizzo di un cavatappi multiuso, danneggiandoli. Sorpresa dal responsabile dell’esercizio commerciale, la donna ha tentato di nascondersi ma è stata immediatamente bloccata. In pochi istanti sono intervenuti i Carabinieri che hanno provveduto ad effettuare una perquisizione nei confronti della donna che aveva con sé uno zaino, trovando al suo interno ulteriori capi di abbigliamento, nonché due boccette di profumo di dubbia provenienza. Dalla visione delle immagini di videosorveglianza i militari hanno potuto infatti notare che la donna, pochi minuti prima, aveva commesso un ulteriore furto all’interno di un altro negozio di profumi del centro commerciale. Appurato ciò, i Carabinieri hanno arrestato la 30enne e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, l’hanno tradotta presso le camere di sicurezza, in attesa del processo per rito direttissimo.