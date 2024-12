Furti natalizi: aggredisce l’addetta alla vigilanza nel tentativo di rubare una consolle per video giochi. 20enne arrestato dai Carabinieri

Bologna: È massima allerta da parte degli addetti alla sicurezza e dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna per quanto riguarda i furti nei centri commerciali, con particolare attenzione a quei punti vendita preferiti dai clienti per i regali di Natale e pertanto più sensibili.

Nella circostanza, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 20enne italiano, disoccupato e con precedenti di polizia, per tentata rapina impropria. È successo al Parco Commerciale “Meraville” di via Tito Carnacini, dove il giovane è stato fermato durante la fuga da un negozio di prodotti elettronici, in cui si era recato per prendere una consolle per video giochi. Alla vista del ragazzo che stava uscendo dalla corsia “senza acquisti”, con la confezione in mano, l’addetta alla sicurezza lo ha fermato e gli ha chiesto di mostrarle il documento commerciale per attestarne l’acquisto, ma lui l’ha aggredita, spingendola violentemente verso una porta ed è fuggito. Bloccato nelle vicinanze dai Carabinieri, il presunto responsabile, identificato nel 20enne italiano, è stato arrestato, in attesa di essere processato con giudizio direttissimo, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna. L’addetta alla sicurezza è rimasta ferita al volto e al naso, ma nonostante tutto si è rifiutata di farsi medicare per continuare a lavorare con i suoi colleghi.