I Carabinieri della Stazione di Crespellano (BO), coadiuvati dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Borgo Panigale (BO), hanno arrestato un 19enne italiano per furto aggravato in concorso ed evasione.

E’ successo l’altra sera quando una banda di ladri ha sfondato la vetrina di un bar di Calcara (BO) per fare scorta di caramelle, lecca lecca e monetine. Un bottino misero dal danno ingente, perché il titolare del locale si è trovato di fronte dei danni per un valore stimato di 5.000 euro. A furto consumato, i ladri, tallonati dai Carabinieri che erano stati avvisati, sono fuggiti verso la Stazione Ferroviaria “Samoggia” dileguandosi pericolosamente tra i binari. Due ladri sono riusciti a sottrarsi alla cattura, mentre il 19enne è stato raggiunto dai militari e arrestato per furto aggravato in concorso e anche evasione perché, gravato da numerosi precedenti di polizia specifici, era stato sottoposto agli arresti domiciliari il 15 gennaio scorso nella sua abitazione in Provincia di Rovigo, da dove si era allontanato illegalmente il 5 febbraio scorso. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 19enne italiano è stato tradotto in camera di sicurezza. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e in attesa dell’udienza, posticipata per la richiesta dei termini a difesa, il giovane è stato invitato a raggiungere il suo domicilio per continuare ad osservare la misura cautelare degli arresti domiciliari.