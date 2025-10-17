Furto d’auto risolto in pochi minuti da un operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri

San Gregorio di Catania (CT). Si è conclusa con successo e in tempi record l’operazione portata a termine dai Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, che hanno recuperato un’autovettura rubata a San Gregorio di Catania, restituendola alla legittima proprietaria poco dopo la segnalazione del furto.

L’episodio è avvenuto in piazza Ettore Majorana, dove una donna ha immediatamente contattato il 112 NUE dopo essersi accorta della sottrazione della propria utilitaria, al cui interno vi erano effetti personali e documenti importanti.

Determinante, in questo caso, è stata la prontezza e l’esperienza dell’operatore della Centrale Operativa che, ricevuta la chiamata d’emergenza, ha subito attivato la procedura di localizzazione del veicolo grazie al sistema satellitare installato a bordo. Esaminando le coordinate del gps, l’operatore è riuscito a individuare con precisione il luogo in cui l’auto era stata nascosta, coordinando in tempo reale l’intervento della “gazzella” della Sezione Radiomobile.

La pattuglia, dunque, giunta rapidamente sul posto, ha rinvenuto il veicolo ancora chiuso e parcheggiato, recuperandolo senza danneggiamenti e consentendo così la restituzione immediata alla proprietaria, che ha potuto riottenere anche gli effetti personali sottratti.

L’attività, portata a termine con straordinaria tempestivitàe perfetta sinergia tra gli operatori della Centrale Operativa e i militari del 112, conferma l’impegno quotidiano dei Carabinieri nel garantire sicurezza, assistenza e vicinanza ai cittadini, contrastando ogni forma di illegalità sul territorio.