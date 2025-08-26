Furto di cavi in via Padre Massimiliano Kolbe: intervento di AMG Energia per ripristinare le condizioni di sicurezza

AMG Energia è al lavoro per la messa in sicurezza di cavi e pozzetti di ispezione in via Padre Massimiliano Kolbe, nella zona di Acqua dei Corsari, dove è avvenuto un furto di cavi di pubblica illuminazione. L’impianto della strada, che il furto ha pesantemente danneggiato, rimarrà spento per ragioni di sicurezza.

Gli operatori della società sono intervenuti in apertura di giornata dopo la segnalazione arrivata al numero verde 800136136, effettuata dal consigliere della Seconda circoscrizione Giuseppe Guaresi. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine: AMG Energia, che sta quantificando i danni, presenterà denuncia contro ignoti.

Il furto ha interessato il tratto di strada a partire dall’incrocio con via Ammiraglio Cristodulo. Sono stati aperti tre pozzetti d’ispezione nei quali i cavi sono stati tranciati, e quindi danneggiati, e in parte asportati. Gli operatori di AMG Energia hanno messo l’impianto di via Kolbe in sicurezza, disattivando i cavi di alimentazione e chiudendo i pozzetti; verifiche sono in corso anche nel tratto di strada vicino a via Messina Marine. Già programmate, in tempi brevi, le attività per rimettere in funzione l’impianto di illuminazione.

Foto : tombini aperti e cavi danneggiati in via padre Massimiliano Kolbe

Com. Stam. + foto