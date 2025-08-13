Furto di cavi telefonici di ferrovie: denunciati due minori dalla Polizia

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Palermo, nei giorni scorsi, appresa la notizia dalla Sala Operativa Compartimentale, intervenivano in prossimità della stazione di Palermo Brancaccio, poiché personale di FS Security aveva segnalato un probabile furto di cavi.
Gli agenti, giunti sul luogo dell’evento, su indicazione del personale di FS Security, individuavano e bloccavano due minori che, venivano trovati in possesso di cavi telefonici poco prima asportati dalla sede ferrata, nonché di una sega ad arco probabilmente utilizzata per il taglio dei cavi, cui veniva posto in sequestro.
I poliziotti, inoltre, nelle immediate vicinanze rinvenivano altri cavi della stessa tipologia di pertinenza di ferrovie, per un totale di metri 300 circa, che unitamente ai primi venivano recuperati per la successiva riconsegna a personale di RFI S.p.A..
I minori, al termine degli adempimenti di rito, venivano affidati ai rispettivi genitori.
Giova precisare che la responsabilità penale delle condotte elencate sarà definita solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.