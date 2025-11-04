Furto di giubbini in un negozio in centro, trovati i 4 presunti autori della “spaccata” da oltre 20 mila euro Video

Si erano serviti di un’auto rubata come “ariete” per sfondare la vetrina di un negozio nel centro di Torino, in via Andrea Doria, portandosi via 72 capi d’abbigliamento dal valore di circa 20.300 euro.

La “spaccata”, risalente alla notte del 10 gennaio scorso, era stata integralmente ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dell’esercizio commerciale.

I carabinieri del Nucleo Operativo Torino San Carlo, partendo proprio dalla loro analisi, sono riusciti a ricostruire il tragitto degli autori del reato anche grazie alle telecamere dei negozi limitrofi. Elementi fondamentali ai quali si sono aggiunti mesi di attività tecnica, di osservazione – tra Torino e Biella – e di raccolta di diverse testimonianze.

Importante materiale investigativo che ha poi consentito agli investigatori di individuare i presunti autori del “colpo” – tutti di origine nordafricana tra i 27 e i 34 anni – e al G.I.P. di Torino di emettere a carico degli indagati l’applicazione della misura cautelare in carcere per “furto aggravato in concorso”.

I provvedimenti a carico dei soggetti indicati sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.