Furto e ricettazione di un cellulare, in piena movida, alla Vucciria. La Polizia di Stato sventa i reati ed individua i responsabili

La Polizia di Stato, nelle scorse ore, ha velocemente portato a termine un’operazione da manuale con cui ha recuperato cellulare ed oggetti personali sottratti ad una giovane frequentatrice della movida in Vucciria ed ha assicurato alla giustizia i due presunti responsabili del furto ed un ricettatore.

“Veloce” e “sicuro” doveva essere, in realtà il furto con strappo, consumato da due giovani, residenti in un Comune della cintura palermitana che, a bordo di un agile scooter, avevano fatto ingresso in Vucciria. In via Meli, una giovane cittadina palermitana era stata sorpresa alle spalle, privata della borsa e fatta vittima del più classico degli scippi. I due erano poi fuggiti, facendo apparentemente perdere le loro tracce.

La presenza, a breve distanza, di una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impiegata in un servizio di prevenzione e repressione di reati predatori legati alla movida, è servita ad accorciare i fisiologici tempi di attesa, connessi alla segnalazione di una denuncia o di un allarme.

I poliziotti hanno raccolto, quasi in presa diretta, la segnalazione di quanto accaduto e la descrizione degli autori dello scippo e, senza indugio, si sono dedicati alla loro ricerca.

L’ipotesi che i due potessero essere diretti nel quartiere di Ballarò, zona tradizionalmente destinata ad ospitare merce rubata in giacenza ed in attesa di immissione nel circuito di mercati paralleli, ha trovato conforto nelle indicazioni fornite dal gps del cellulare rubato che ne indicava proprio questa direzione.

Giunti nel popoloso quartiere, i poliziotti si sono subito imbattuti nello scooter e nei centauri, compiutamente descritti dalla vittima. Addosso gli hanno ritrovato la borsa della vittima ma non il cellulare. Quest’ultimo era già stato “smerciato” e consegnato ad un cittadino straniero, dimorante in zona. Nel suo alloggio fatiscente, nascosto dentro un mobile, gli agenti lo hanno ritrovato. Telefonino, documenti ed effetti personali sono stati restituiti alla vittima. I due cittadini italiani sono stati arrestati per furto ed il provvedimento convalidato dall’Autorità Giudiziaria, mentre il cittadino straniero è stato denunciato per il reato di ricettazione.

Giova precisare che la responsabilità penale delle condotte elencate sarà definita solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.