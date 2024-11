Furto in abitazione: 29enne arrestato dai Carabinieri

Molinella (BO): I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Molinella hanno arrestato un 29enne per furto in abitazione in concorso e resistenza a un pubblico ufficiale.

L’arresto è stato eseguito grazie alla collaborazione di un Carabiniere libero dal servizio che ha notato due persone sospette calarsi dalla grondaia di un’abitazione e salire a bordo di un’automobile parcheggiata nelle vicinanze. Il militare ha informato i Carabinieri della Centrale Operativa di Molinella e in attesa di una pattuglia, si è avvicinato al finestrino del conducente, distraendolo con la scusa di avere un’informazione e nel farlo ha notato che il passeggero indossava dei guanti neri. Qualche istante dopo, però, l’automobilista si è insospettito ed è partito a tutta velocità, ma non è riuscito ad allontanarsi da Molinella perché è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile. Il passeggero è riuscito a dileguarsi, mentre il conducente è stato identificato nel 29enne, un cittadino straniero, disoccupato e incensurato. Ulteriori accertamenti svolti dai Carabinieri hanno rilevato che all’interno dell’abitazione in cui erano stati visti scendere i due soggetti, era stato commesso un furto mediante effrazione di una porta finestra e dall’interno erano stati asportati 300 euro in contanti, vari oggetti in argento e monili in oro, del valore di alcune centinaia di euro, ai danni della proprietaria, un’italiana sulla sessantina. Il presunto responsabile è stato arrestato dai Carabinieri che hanno informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e nei confronti del 29enne è stata emessa la misura cautelare della custodia in carcere.