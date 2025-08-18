Furto in spiaggia a Mondello: la Polizia di Stato recupera due cellulari ed arresta un giovane che li aveva sottratti 

Il “furto sotto l’ombrellone” è uno dei modi in cui viene declinato il reato di furto nella stagione estiva e nei luoghi di mare.

Per fronteggiarlo, nel nostro capoluogo, la Polizia di Stato ha approntato misure idonee, tra le quali l’intensificazione del presidio del territorio interessato dalla presenza di lidi e stabilimenti balneari.

Anche grazie alla massiccia presenza di poliziotti, nelle ultime ore, è stato sventato il furto di due zaini e del loro contenuto, avvenuto su spiaggia.

Personale del Commissariato di P.S. “Mondello” ha, infatti, tratto in arresto un 24enne palermitano, responsabile del reato di furto in concorso.

Il giovane si era reso protagonista del furto di due cellulari sottratti a due bagnanti di un lido della zona del lungomare “Cristoforo Colombo”.

Insieme ad almeno un complice, denunciato per lo stesso reato, si era impossessato dei due apparecchi telefonici che erano contenuti negli zaini delle vittime portati fuori dal lido e svuotati del prezioso contenuto.

Il furto non è, però, passato inosservato ed è stato notato, anzi, da alcuni astanti che hanno tempestivamente lanciato l’allarme e contattato il numero unico di emergenza.

Una pattuglia del Commissariato di P.S. “Mondello”, già a breve distanza dal luogo indicato, è giunta quando uno dei due complici, il 24enne poi arrestato, si era da poco allontanato per salire a bordo di un autobus urbano.

I poliziotti, coadiuvati dai colleghi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, lo hanno raggiunto nei pressi del mezzo pubblico e lo hanno fatto scendere.

Non è sfuggita agli agenti la svelta manovra con cui il giovane aveva lanciato su strada, in fase di discesa dall’autobus, un involucro che avvolgeva uno dei cellulari sottratti.

Poiché all’appello mancava il secondo telefonino, i poliziotti hanno condotto i due giovani, colui che era stato fermato nei pressi dello stabilimento balneare ed il 24enne bloccato alla fermata Amat, nei locali del Commissariato di P.S. “Mondello” dove lo hanno sottoposto a perquisizione: è stato così rinvenuto il secondo cellulare nascosto nella scarpa destra del 24enne.

Benchè siano ancora in corso riscontri su come i due fermati avessero collaborato, in relazione al furto compiuto, il 24enne, colui cioè trovato in possesso dei due cellulari, è stato tratto in arresto ed il complice denunciato.

Il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria ed i due cellulari restituiti ai legittimi proprietari.

Giova precisare che la responsabilità penale delle condotte elencate sarà definita solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.