L’Accademia di Belle Arti di Macerata è lieta di annunciare la riapertura della Galleria GABA.MC Young, a partire dal mese di maggio 2021.

È la Direttrice Rossella Ghezzi a nome di tutta la comunità accademica ad annunciarlo dichiarando: Oggi più che mai ritornare, sebbene con cautela, a vivere gli spazi culturali e artistici dell’Accademia è fondamentale. Senza gli studenti, cuore pulsante dell’Istituzione e creativi emergenti, il lavoro di tutti è impoverito di quell’energia necessaria a ripartire con il giusto entusiasmo. Presa coscienza del nuovo tempo dinanzi a noi, dopo avere ripensato e sperimentato nuovi percorsi, nuovi strumenti di apprendimento, oggi possiamo restituire alla comunità accademica e alla città di Macerata la GABA.MC Young.

L’attività della galleria dedicata al lavoro dei più giovani, riprende, pertanto a inizio maggio per concludersi a fine luglio. Si comincia con un primo appuntamento programmato per il 6 maggio Introspezioni, una mostra degli studenti dei corsi di pitturaa cura di Andrea Chiesi, Federica Giulianini, Paolo Gobbi e Marina Mentoni per proseguire il 24 maggio con Lo sguardo dæll’immagineprotagonisti gli allievi delcorso di digital video a cura di Massimo Angelucci Cominazzini. Il mese di giugno sarà, invece, cadenzato con un primo appuntamento dal titoloCoincidenze, inaugurazione programmata l’8 giugno 2021 a cura dei docenti Anna Scivittaro e Antonio De Marini, dove saranno gli studenti del corso di scultura a mostrare quanto attuale possa essere un linguaggio così tradizionale. Il secondo appuntamento del mese #SENZATITOLOvedrà al centro dell’esposizione gli elaborati degli afferenti ai corsidi comunicazione multimediale e fotografia sotto la guida dei docenti Emanuele Bajo e Matteo Catani. Infine per l’estate, con apertura 15 luglio, saranno esposti i lavori del gruppo di scenografia con la curatela di Enrico Pulsoni titolare dell’omonima cattedra.

La riapertura della GABA.MC Young rappresenta un segnale positivo, un’opportunità, un’occasione controllata di socialità e sollievo. Sebbene preveda da una parte un modo diverso di fruire la cultura, in questo caso osservare e avvicinare la cittadinanza al mondo della formazione artistica, dall’altra rappresenta la concretezza di un mondo che in questi mesi non si è mai veramente fermato.

Tutte le mostre inaugureranno alle ore 17.00. Per esigenze legate alle normative in materia di sicurezza COVID-19 si precisa che l’entrata alla galleria avverrà per singoli o gruppi, fino a un massimo di 8 persone. Per agevolare le operazioni di fruizione delle stesse si prega di prenotare la propria visita scrivendo all’indirizzo gabayoung@abamc.it

Le inaugurazioni saranno comunque fruibili in modalità streaming sulle pagine Facebook e Instagram ufficiali di ABAMC. Per i giorni a seguire si ricorda che la GABA.MC. Young è aperta e visitabile nei giorni Martedì – Mercoledì – Giovedì dalle 10.00 alle 18.00 su prenotazione obbligatoria sempre scrivendo all’indirizzo gabayoung@abamc.it

Infine, ciascun appuntamento sarà corredato da un video di documentazione realizzato e a cura degli studenti del corso di comunicazione multimediale e fotografia, reso in seguito disponibile sui canali social e sito web di #ABAMC.

