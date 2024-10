Gabriele Corsi presenta la nuova stagione de “Il contadino cerca moglie” dal 24 ottobre alle 21:25 sul Nove e in anteprima streaming su Discovery

Conto alla rovescia per l’inizio della nuova stagione de IL CONTADINO CERCA MOGLIE, il docu-reality condotto da Gabriele Corsi, prodotto da Fremantle per Warner Bros. Discovery dal 24 ottobre alle 21.25 su NOVE e in streaming su discovery+.

In questa nuova stagione, quattro contadini e una contadina provenienti da tutta Italia, sono pronti a mettersi in gioco per trovare un partner disposto a lasciare i ritmi frenetici della città e trasferirsi in campagna. Con la sua inconfondibile ironia e la sua energia contagiosa, Gabriele Corsi racconta la storia di cinque contadini alla ricerca della loro dolce metà.

I 5 protagonisti della nuova stagione sono: Annamaria, 27 anni della provincia di Pisa, vive insieme alla sua famiglia immersa in una riserva naturale in cui cervi, cavalli, daini vivono liberi tra la natura incontaminata. Annamaria ama lavorare la terra, guidare il trattore e correre in sella ai suoi cavalli… “altro che principessa!”; Mauro, 36 anni di Olgiate Comasco (CO), gestisce con la sua famiglia un’azienda a pochi passi dal lago di Como. Sebbene avesse altri piani per la sua vita, ora non ha più nessun rimpianto, gestisce l’azienda agricola di famiglia ed è fiero del suo lavoro; Roberto, 24 anni della provincia di Udine, insieme al fratello gemello e alla madre si è trasferito in una piccolissima realtà di montagna, Preone, dove ha aperto una piccola azienda. Mentre tutti i suoi coetanei hanno lasciato la montagna per avvicinarsi alle città, Roberto è contento della sua vita …aspetta solo di incontrare la sua anima gemella. Loris, 48 anni, proviene da una famiglia di produttori di frutta a Carpineta, paesino nelle colline cesenati. Il suo è un animo inguaribilmente romantico, si definisce “contadino poeta”: racconta la sua vita in vernacolo e scrive versi rigorosamente a macchina, con la sua inseparabile Olivetti Lettera 22. E infine Marco, 33 anni di Montefalco (PG), ha deciso di investire tutti i suoi risparmi e dar vita alla fattoria che ha sempre desiderato. Nonostante le sue passate delusioni amorose, ha voglia di riprovarci e scommettere sul futuro.

I cinque protagonisti di questa nuova stagione riusciranno a conquistare il cuore di uno/una delle loro pretendenti e convincerli ad abbandonare le comodità della città per la vita di campagna? Nei primi due episodi ogni contadino avrà l’opportunità di incontrare i corteggiatori e le corteggiatrici nella propria fattoria, dopodiché sceglieranno i partner con cui condividere questo esperimento di vita bucolica.

Una volta scelti i partner inizierà la convivenza che sarà regolata dai ritmi frenetici della vita rurale, mettendo alla prova la determinazione e la capacità di adattamento dei corteggiatori. Sfide, sorprese, corteggiamenti, litigi tra corteggiatori, riusciranno i protagonisti de “Il contadino cerca moglie” a trovare il compagno ideale?

“Il contadino cerca moglie” è un programma condotto da Gabriele Corsi, adattamento del format internazionale “Farmer Wants a Wife” prodotto da Fremantle per Warner Bros. Discovery. Dal 24 ottobre sul NOVE e in anteprima streaming su discovery+ .

ANNAMARIA – 27 anni – Volterra (PI)

“Da piccola sognavo di essere una principessa, ma poi sono diventata una contadina!”.

Annamaria vive insieme alla sua famiglia, immersa in una riserva naturale in cui cervi, cavalli, daini e tanti altri animali corrono liberi tra la natura incontaminata dell’azienda che sorge accanto ad un castello del 1400. Una scelta di vita ben precisa, una decisione non facile vista la sua giovane età, ma il richiamo della natura è stato più forte. Annamaria ama lavorare la sua terra, guidare i trattori e correre in sella ai suoi cavalli: “Altro che principessa!”. Sembra non mancarle nulla, eppure sente la mancanza di un principe azzurro, un ragazzo che si innamori di lei, ma anche del luogo “incantato” in cui vive.

MAURO – 36 anni – Olgiate Comasco (CO)

“Sono un contadino che vive un sogno che non era il mio, ma sono fiero e felice”. Mauro è un contadino che gestisce con la sua famiglia un’azienda che sorge a pochi passi dal lago di Como. All’inizio Mauro non sognava di lavorare la terra o di allevare gli animali, ma aveva il desiderio di diventare un campione del ciclismo. Stava per raggiungere il suo obiettivo, ma poi la morte improvvisa del padre ha cambiato tutto. Appena ventenne, si è rimboccato le maniche e ha accantonato i suoi desideri per portare avanti l’azienda di famiglia. Nessun rimorso e rimpianto: il contadino comasco è fiero della sua vita e delle fatiche affrontate. Manca però l’amore. Il suo desiderio è di sentire ancora una volta le farfalle nello stomaco: “Sensazione che mi aiuterebbe a guardare il mondo con occhi diversi”.

ROBERTO – 24 anni – Preone (UD)

“Mi dicono tutti che sono più bravo ad ascoltare che a parlare”.

Roberto è un giovane allevatore montanaro ed è uno dei 250 abitanti di Preone, un piccolo paesino di montagna della provincia di Udine. Mentre tutti i suoi coetanei hanno lasciato la montagna per avvicinarsi alle città, Roberto insieme al fratello gemello e alla madre si è trasferito a Preone e ha aperto un’azienda agricola. Il giovane allevatore di montagna è orgoglioso della sua vita, ma non ha ancora incontrato la donna della sua vita: “Non è facile qui tra le montagne in un paesino di 250 anime”. “Il Contadino cerca moglie” potrebbe essere per Roberto l’occasione giusta per trovare una donna che capisca la sua vita di montagna e che riesca a sciogliere il suo timido cuore.

LORIS, 48 anni – Carpineta (FC)

Sorridente, dinamico, travolgente, con la sua parlata tipicamente romagnola, Loris proviene da una famiglia di produttori di frutta a Carpineta, paesino nelle colline cesenati. Il suo è un animo inguaribilmente romantico, si definisce “contadino poeta” e racconta la sua vita in vernacolo: versi scritti con la macchina da scrivere, la sua inseparabile Olivetti Lettera 22. Crede nell’amore ed è pronto a cantarlo alle donne che accetteranno il suo invito a conoscersi.

MARCO – 33 anni – Montefalco (PG)

“Non so se sono stato più coraggioso o folle”. Marco, è un contadino umbro che ha deciso di investire tutti i suoi risparmi per realizzare il suo grande sogno, dar vita alla fattoria che ha sempre desiderato. Per lui le vacche sono delle fedeli compagne che addolciscono la sua vita: “Sono il mio psicologo che pago a paglia e fieno”. Marco è un ragazzo dinamico, verace, sognatore e anche romantico e nonostante le sue passate delusioni amorose, ha voglia di riprovarci e scommettere sul futuro: sogna un amore vero.

