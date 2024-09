Gabriele corsi torna con la nuova scoppiettante stagione di “Don’t forget the lyrics – stai sul pezzo” il 30 settembre alle 19:30 su NOVE

La musica sta per tornare a illuminare il preserale di NOVE con la sesta stagione di “DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO”.

Il popolare game show internazionale, dove i concorrenti si sfidano cantando le più belle canzoni della musica italiana senza dimenticarne il testo, sarà condotto anche quest’anno dall’inarrestabile GABRIELE CORSI. L’appuntamento è dal 30 settembre, dal lunedì al venerdì alle 19:30, su NOVE.

Prodotto da Banijay Italia, “Don’t Forget The Lyrics – Stai Sul Pezzo” è il fenomeno Karaoke del momento, che mette alla prova cantanti amatoriali e appassionati di musica sulle note dei più grandi successi della storia del pop. In ogni puntata, tre concorrenti sceglieranno tra sei categorie, di cui tre con punteggio nascosto. Come nel migliore karaoke, si esibiranno fino a quando la musica si fermerà e scompariranno le parole. In quel momento, dovranno dimostrare di conoscere il testo senza esitazioni. I due concorrenti con il punteggio più alto nella prima manche passeranno al “duello”, ma solo uno proseguirà alla scalata finale. Il vincitore di ogni puntata tornerà in quella successiva, affrontando due nuovi sfidanti. Quest’anno, grandi cambiamenti nel gioco: il Montepremi passa a 10.000 euro in gettoni d’oro, con una dinamica “o tutto o niente”. Ad accompagnare Gabriele Corsi ci sarà la “Stai sul pezzo Band”, con i vocalist Antonella Lo Coco e Marco Stabile, e tanti nuovi ospiti di puntata. Inoltre, come nella scorsa stagione, un gruppo di ragazzi, ribattezzati “gli scoordinati”, balleranno sulle note delle canzoni.

“DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO” è prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery. Gli episodi del programma saranno disponibili dal 30 settembre su Nove e accessibili in streaming su discovery+.