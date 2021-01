Nuovo appuntamento in diretta streaming con la webTv del Teatro Massimo, domenica 31 gennaio alle 20.00, con un concerto diretto dal direttore musicale onorario Gabriele Ferro. Musiche di Stravinsky, in occasione dei 50 anni dalla morte, di Prokofiev, e una dedica speciale al violista Piero Farulli in occasione dei 100 anni dalla nascita.

Si comincia con una delle composizioni più note e amate di Sergej Prokofiev, la Sinfonia n.1 in re maggiore op. 25, nota come Sinfonia Classica, eseguita per la prima volta con grande successo a Leningrado nell’aprile del 1918, poco prima della partenza del giovane compositore per gli Stati Uniti. Prokofiev mette a frutto lo stile classico assorbito durante gli studi in conservatorio e compone la sua prima sinfonia, ispirandosi ad Haydn, in un linguaggio che concilia modernità e tradizione, ricreando forme antiche con spirito e mezzi moderni. Il tutto in poco più di quindici minuti di musica bellissima.

Il programma prosegue con l’esecuzione di Pulcinella, in omaggio al grande compositore russo Igor Stravinsky, di cui ricorrono i cinquant’anni dalla morte. Con questa composizione, creata a Parigi per i Ballets russes di Diaghilev nel 1920, Stravinsky inizia il suo periodo neoclassico, con un omaggio all’opera napoletana del primo Settecento e a Giovan Battista Pergolesi. I tre cantanti Vasilisa Berzhanskaya, mezzosoprano, Giulio Pelligra, tenore e Alexandros Stavrakakis, basso e l’Orchestra, anch’essa in formazione “d’epoca”, riprendono le pagine di Pergolesi e dei suoi contemporanei ma i colori che sentiamo sono innegabilmente, inconfondibilmente stravinskyani.

Il concerto è dedicato al grande violista Piero Farulli di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita: “Voglio dedicare questo concerto a Piero Farulli – dice Gabriele Ferro – grande interprete e anima, con la sua viola, del leggendario Quartetto Italiano conosciuto in tutto il mondo. Fondatore della “Scuola di Musica di Fiesole”, che negli anni è divenuta un modello formativo europeo privilegiando il far musica insieme come via regia nella formazione musicale e sociale. Sento per il suo generoso, instancabile impegno per portare la musica a tutti, un profondo debito di riconoscenza”.

Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sulla WebTv del Teatro Massimo, diretta da Gery Palazzotto, con la regia televisiva di Antonio Di Giovanni e sul canale YouTube della Fondazione.

31 gennaio 2021 ore 20.00 – in diretta streaming

CONCERTO PROKOFIEV-STRAVINSKY

In occasione dei 50 anni dalla morte di Igor Stravinsky

Concerto dedicato a Piero Farulli in occasione dei 100 anni dalla nascita

Direttore Gabriele Ferro

Mezzosoprano Vasilisa Berzhanskaya

Tenore Giulio Pelligra

Basso Alexandros Stavrakakis

Sergej Prokofiev

Sinfonia n.1 in re maggiore op. 25 Classica Igor Stravinsky

Pulcinella

Orchestra del Teatro Massimo

Autore del progetto televisivo Gery Palazzotto

Regia televisiva Antonio Di Giovanni

Regia sonora Manfredi Clemente