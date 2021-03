Domani flash mob di Milano in Comune e Civica AmbientaLista per chiedere tamponi rapidi calmierati e interventi concreti per agevolare la campagna vaccinale

Milano – Domani 18 marzo alle 18.00 Gabriele Mariani, candidato sindaco per Milano in Comune e Civica AmbientaLista, sarà in Piazza della Scala al flash mob “Sala non va tutto bene! Vaccini subito!” organizzato dalle due liste che lo sostengono. Obiettivo della manifestazione la richiesta di un intervento della Giunta, ritenuta finora silente, nella gestione dell’emergenza sanitaria.

“In una città metropolitana come Milano il sindaco può agire nella direzione di agevolare la campagna di prevenzione e quella vaccinale – afferma Gabriele Mariani – mettendo a disposizione i propri spazi e applicando l’ordine del giorno presentato da Basilio Rizzo e Patrizia Bedori e votato dal Consiglio Comunale che chiede tamponi a prezzo calmierato. A Napoli qualcosa di simile accade già. Domani saremo in piazza insieme agli animatori dell’iniziativa Tampone sospeso e a Priorità alla scuola per chiedere che il sindaco faccia il suo mestiere: stare accanto alla cittadinanza che soffre e far sentire la sua voce su temi come sanità e scuola. Sappiamo bene che la responsabilità della disastrosa situazione in Lombardia è tutta della Regione e che il sindaco non ha potere sulla mancanza e distribuzione dei vaccini ma ha comunque gli occhi per vedere e la parola per esprimersi e protestare”.

Com. Stam.