Finalmente si va in scena a Gaeta. Questo era l’auspicio delle 25 imbarcazioni presenti, tutte di altissimo livello tecnico divise in due classi. Ma ci son volute due giornate di attesa ulteriore per uscire dall’incubo: una assolata con totale assenza di vento e una piovosa e bizzarra che non hanno consentito lo svolgimento di alcuna prova. Nella terza Gaeta si è vestita a festa con una splendida giornata di vento in cui le imbarcazioni presenti hanno riempito il Golfo e hanno dato vita a due avvincenti regate. La giuria presieduta da Mario Lupinelli ha posizionato il campo con ottime scelte nelle due prove e non è mancato lo spettacolo con un bel vento da 18 a 25 nodi da ponente

Quindi una sempre bellissima edizione del Trofeo Punta Stendardo – Campionato Nazionale del Tirreno 2021 organizzata dallo Yacht Club Gaeta in collaborazione con il Club Nautico Gaeta, con la Lega Navale sezione di Gaeta e con il Comune di Gaeta, anche con un solo giorno di re[1]gate. La premiazione si è svolta in sicurezza sul prato della Base Nautica Flavia Gioia che come sempre ha ospitato tutte le imbarcazioni.

Vincenzo Addessi, presidente dello Yacht Club Gaeta: “Gaeta si fatta desiderare, forse anche lei ha risentito della pandemia, ma i miei amici armatori non ci hanno tradito, sono venuti nume[1]rosi e ottimamente preparati, con equipaggi che in larga parte daranno vita all’Europeo di Capri. Io li ringrazio e spero che questo sia un iniziale ritorno alla normalità per tutti noi”.

Tutti i premiati:

Classi ORC C-D Crociera /Regata

1. Guardamago II, IY 11.98 di Massimo Piparo

2. Vlag, Vismara 34 di Luca Baldino

3. L’Automobile Globulo Rosso, Este 31 di Alessandro Burz

Classi ORC A-B Crociera /Regata

1. Ulika, Swan 45 di Stefano Masi

2. Nautilus 41°12°, X41 di Pino Stillitano

3. Canopo, GS39 di Adriano Majolino

Regata Classi ORC A-B-C

1. Katarina II, Swan 42 di Alvar Tuulberg (EST)

2. Sugar, IY 11.98 di Ott Kikkas (EST)

3. Be Wild, Swan 42 di Renzo Grottes

Trofeo Comune di Gaeta – Vincitore classifica Overall IRC Canopo, GS39 di Adriano Majolino

Trofeo Sergio Masserotti – Vincitore Armatore Timoniere Stefano Masi sullo Swan 45 Ulika

Trofeo Challenge Base Nautica Flavio Gioia E.V.S. – Vincitore classifica Overall ORC Katarina II, Swan 42 di Alvar Tuulberg (EST)

www.yachtclubgaeta.it

Com. Stam.