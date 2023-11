Gaia Tormena chiude alla grande la stagione azzurra

In Indonesia la 21enne valdostana conquista il quarto titolo mondiale nella specialità, chiudendo una stagione per lei fantastica in cui ha vinto anche la Coppa del Mondo e il Campionato Europeo. 121^ medaglia per la FCI

Roma – Gaia Tormena completa l’opera e vince anche il titolo mondiale XCE, portando a casa nello stesso anno la Coppa del Mondo, il titolo Europeo e la maglia iridata. La valdostana regala anche la 121^ medaglia al ciclismo azzurro che neanche due giorni fa aveva festeggiato a Milano il Giro d’Onore e una stagione ricca di medaglie.

Numeri che parlano chiaro, sia per quanto riguarda la Federazione, che porta a casa anche la 49° medaglia d’oro in competizioni internazionali (uguagliato il record dello scorso anno), che per la 21enne di Aosta, al suo quarto titolo mondiale e dominatrice assoluta della specialità ormai da cinque anni.

Il mondiale andato in scena questo fine settimana in Indonesia è stato però più difficile di altre edizioni. Lo racconta un entusiasta il CT azzrro Mirko Celestino: “Al via abbiamo ammirato un grande numero di atlete, molte delle quali asiatiche, che fino ad oggi abbiamo visto poco nelle prove di Coppa del Mondo. Il livello complessivo è stato molto alto e devo fare i complimenti a Gaia che è riuscita a venire a capo di situazioni complicate grazie alle sue capacità tecniche.”

Hanno provato a metterla in difficoltà, sia in semifinale che in finale, le avversarie di sempre, rispettivamente la brasiliana Matos e la tedesca Fromberger, che hanno forzato per starle davanti, finendo entrambe per le terre. Finale insidiosa anche a causa di un percorso particolarmente tecnico: “Abbiamo temuto per il secondo giro – ha commentato Celestino – perché il rischio di cadere era alto. Gaia è stata brava a controllare.”

Alle sue spalle sono finite l’indonesiana Dara Latifah e l’olandese Annemoon Van Dienst.

Com. Stam. + foto FCI