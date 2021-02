“Galaxies” è il nuovo album di Jude feat Lemonade, dall’8 gennaio su tutte le piattaforme digitali. “Galaxies” è il secondo album figlio di una collaborazione di Jude con Lemonade.

JUDE è il primo progetto da solista di Castagna Carlo che prende vita nel 2010, caratterizzato da brani esclusivamente strumentali, le sonorità che caratterizzano questo progetto sono varie, frutto di una ricerca e fusione di più generi musicali, in una totale libertà creativa e di espressione, in sintesi musica Sperimentale, che spazia dal Dark Ambient, Trip Hop, Elettronica, Dark Wave, New Wave, Ambient, Post Rock, Alternative Rock. Nel 2018 conosce e coinvolge la voce di Lemonade, artista di origine coreana, con la quale registra e pubblica il loro primo EP “SHOUT“

Quest’ultimo lavoro “Galaxies“, è stato registrato e prodotto nel 2020, dall’uscita dei primi singoli ha richiesto circa un anno per essere terminato, reso pubblico su tutti gli store digitali il 12 febbraio 2021, 11 brani, dei quali Helen in arte Lemonade è la voce e l’autrice delle liriche mentre Castagna Carlo in arte Jude compositore delle musiche, l’illustrazione grafica è di Piera Persia, la produzione di Carlo Castagna con Nicolò spezialetti ingegnere del suono. Un album vario e ricco di sonorità e generi che si fondono in perfetta linea con lo stile di Jude.



Spiega l’artista: «Ogni brano di questo album è un viaggio ed una storia, raccontati attraverso musiche, versi, suoni, immagini, e sono intrisi di luce, sogni, rinascite, ombre, speranze, visioni, memorie, distanze, mancanze, galassie e stelle che in alcune notti suonano più forte e si fanno più vicine, vortici di luce, buchi neri che si baciano… e tutto quello si muove e passa attraverso di me e le mie musiche e attraverso i versi di Lemonade».





Biografia



Carlo Castagna nasce ad Atri il 15 settembre dell’81, inizia a studiare pianoforte all’età di 8 anni ed in seguito la chitarra. Nei primi anni 90 forma il suo primo gruppo influenzato dal Grunge, iniziando a registrare su un multi traccia a nastro i suoi primi inediti, a seguire in altri gruppi Punk, Postpunk, New wave, Alternative rock, suonando esclusivamente brani propri.

Nei primi anni del 2000 inizia da solo a miscelare generi, ricercare un proprio stile, una propria identità musicale e a sperimentare, fondere, sonorità e generi registrandoli nel proprio studio, che nel corso degli anni è diventato un vero e proprio studio di registrazione “Rabbits Recording Studio“. Ad oggi i suoi progetti sono due “Jude” ed il “Progetto Monark” i quali differiscono per generi musicali e dei quali è compositore delle musiche e autore dei testi, nelle registrazioni suona ogni singolo strumento eccetto le batterie e percussioni che sono campionate, e produttore dei suoi brani.

Jude è un progetto che nasce e del quale viene pubblicato il primo Ep nel 2010 “Blu-e“, ed altri negli anni a seguire, tutti i brani sono esclusivamente strumentali ed ha un forte carattere sperimentale, le sonorità spaziano dalla musica Ambient, Dark Ambient, Electro- Wave, Alternative rock, Dark Wave, Trip Hop, Elettronica.

Nel frattempo è chitarrista per circa un’anno dei “Digos Goat” band Punk Hardcore che nasce nel 1983, collabora con Edy Paolini cantautrice di Atri in due suoi brani, ed è chitarrista di Loris Dalì Cantautore di Torino.

Nel 2018, a seguito di alcuni Ep, per lo più pubblicati su Soundcloud e Rockit, Inizia una collaborazione con Helen in arte Lemonade, un’ artista di origine coreana, che vive e lavora a San Francisco, con la quale registra e pubblica “Shout” il primo album di questa collaborazione, pubblica altri due ep del “Progetto Monark” il primo è “Better Off Alone” collaborazione con Samantha Hubbs in arte “IT!” una cantante di New orleans autrice e voce dei testi di un EP Punk, Post Punk, Alternative Rock, e un’altro Ep Intitolato E.P. 01 8 brani dove Carlo Castagna è autore anche dei testi e voce di questi.

Con Lemonade continuano ad uscire nuovi singoli, così da decidere di farne un nuovo album intitolato “Galaxies” che è stato pubblicato sui piu noti store digitali proprio pochi giorni fa, Lemonade è l’autrice delle liriche e voce di ogni singolo brano di questi due album.

Com. Stam.

