Il duo di artiste presenta una performance ambientata nell’installazione Dove andiamo a ballare questa sera? esposta nella sede milanese della galleria Domenica 21 marzo 2021, ore 19.00

La performance ideata con la curatrice Anna Lea Antolini e i performer Eugenia Brezzi e Jacopo Giarda saràtrasmessa in diretta streaming sui profili Instagram di Galleria Poggiali e Sky Arte HD

Milano. La Galleria Poggiali è lieta di annunciare LET’S GET PHYSICAL, performance del duo di artiste Goldschmied & Chiari attualmente in mostra presso la sede milanese della galleria con Dove andiamo a ballare questa sera? installazione ambientale fonte di ispirazione per questo nuovo progetto.

La performance, ideata con la curatrice Anna Lea Antolini e i performer Eugenia Brezzi e Jacopo Giarda, sarà presentata domenica 21 marzo 2021 alle 19.00 in diretta streaming sui profili Instagram di Galleria Poggiali e di Sky Arte.

LET’S GET PHYSICAL nasce dall’esigenza di ripartire dal corpo inteso come materia fisica e viva, in un momento storico in cui la fisicità, la propria e quella altri, è fortemente penalizzata. I corpi dei performer Eugenia Brezzi e Jacopo Giarda abitano l’opera ambientale Dove andiamo a ballare questa sera? nello stesso tempo reviviscenza degli anni Ottanta, rintracciabile nei resti di una festa finita, e domanda retorica, malinconicamente impossibile, in questi tempi di pandemia.

LET’S GET PHYSICAL mette in dialogo una festa finita in una discoteca anni Ottanta, con le sue atmosfere, i suoi colori e le sue energie, e il corpo contemporaneo che, attraverso l’incontro fisico dei performer, si moltiplica incorporando simbolicamente tutti i corpi possibili nella loro solitudine.

Punto di partenza per ridare spazio al corpo, farlo uscire dal torpore e tornare a pulsare come avviene nei momenti di festa, è il videoclip anni Ottanta, con le sue danze pop e cult: l’eredità pop viene assimilata e restituita dai corpi che, all’interno dell’installazione, assorbono caratteristiche proprie dell’opera stessa, come la riflessione trasparente, l’iridescenza, la trasformazione e la fumosità.

LET’S GET PHYSICAL è organizzata in collaborazione con Cro.me – Cronaca e Memoria dello Spettacolo per il progetto R.I.si.co con il contributo di Mibac – Ministero per i beni e le attività culturali.

Si ringraziano le Sorelle Toledo per lo styling e Victoria Cabello per il supporto.

