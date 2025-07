Galleria Susanna Orlando Pietrasanta | RAFFAELE è GANZO | personale dell’artista fiorentino Raffaele Bueno

La Galleria Susanna Orlando è lieta di tornare a celebrare sabato 5 Luglio alle ore 19.00, il grande artista fiorentino Raffaele Bueno, con il quale condivide un legame speciale sin dal 2011, anno della storica mostra Micromegalico, curata dall’amato architetto Adolfo Natalini. A quattordici anni di distanza, sarà un altro architetto, Andrea Ponsi, amico, raffinato osservatore e profondo estimatore – a guidarci nel mondo magico e metafisico di Raffaele.

«Raffaele è Ganzo» – così disse lui stesso, con un sorriso compiaciuto, mentre osservava le sue opere sparse nello studio. Da questa frase nasce il titolo della mostra.

Per l’occasione saranno esposte numerose opere inedite, mai uscite dalle stanze dello studio immerso nel verde dei Bosconi, dove l’artista vive e lavora da oltre sessant’anni. In galleria si potranno ammirare le sue celebri piccole tavolette, dipinte “sulla punta del pennello” con la lentezza e la dedizione che lo contraddistinguono. Un viaggio che parte dal 1962, con il potente Nudo di nonna, fino ai lavori più recenti. Tra i titoli esposti:

“Il fascino discreto della malavita”, “Miù, luci della ribalta”, “San Girolamo”, “Raffaele farfalla”, “Oriente/Occidente”, e altri capolavori. Sessant’anni di arte vissuta, pensata, respirata.

Ma questa non è solo una mostra pittorica. È un ritratto dell’artista nella sua totalità. Accanto alle opere, il pubblico potrà scoprire oggetti cari, cimeli, memorabilia e dettagli di una quotidianità poetica. Tra questi: il suo tirassegno, le scritte del poeta visivo Lamberto Pignotti, e il leggendario “grande squalo”, una scultura lunga quasi quattro metri che approderà per la prima volta in galleria.

Questa mostra è un omaggio alla vita, all’opera, all’incanto e alla splendida, fanciullesca presenza di Raffaele Bueno – artista amatissimo anche da Philippe Daverio, che ne ha più volte sottolineato la raffinatezza, l’ironia e la contemporaneità senza tempo.

E chi se non Raffele Bueno?

Per questa calda estate 2025 ho scelto senza esitazione di parlare dell’esemplare lavoro di Raffaele Bueno come esempio di grande artista vivente, un omaggio al suo lavoro, alla sua età e alla sua splendida persona.

Perché lui?

Figlio d’arte, nato sulle colline di Fiesole da una famiglia di artisti di origine spagnola, figlio di Xavier, nipote di Antonio fratello di Caterina. Solo per citare quelli che ho conosciuto. Nella sua lunga vita ha incontrato tutti i movimenti, politici, culturali e sociali e li attraversati tutti dipingendo piccole e preziose tavolette ma rimanendo indipendente e fedele alla sua poesia. Vive ad arte, circondato dalla sue opere e di lui si parla nei salotti colti. L’amico Philippe Daverio innamorato del suo lavoro lo riteneva l’artista più rappresentativo del panorama italiano. Lo pensiamo in molti.

Raffaele si auto definisce “ganzo” e lo è davvero.

– Susanna Orlando

Raffaele Bueno, nato sulle colline di Fiesole nel 1945, è stato definito da Philippe Daverio “il più influente artista della sua generazione”. Pittore schivo, ma profondo, ha fatto parte del gruppo informale degli “Etruschi”, insieme a figure come Giovanni Ragusa, Sheppard Greig, Frances Lansing, Mattew Spender, Maro Gorky e Roberto Barni – con lo stesso Daverio tra i promotori.

La pittura di Bueno si distingue per un’intensa densità emotiva e simbolica. Le sue opere, spesso di piccole dimensioni, racchiudono mondi vasti: microscopici teatri di umanità, colmi di colori, figure, oggetti e atmosfere. È un artista “controcorrente”, per citare Huysmans: non dipinge per vivere, ma vive per dipingere. La sua produzione è volutamente limitata – ogni lavoro nasce lentamente, nel tempo necessario a fargli prendere forma, respiro e memoria. Le sue scene, spesso bucoliche, evocano la grande villa nella campagna fiorentina dove l’artista ha sempre vissuto, ma nelle sue tele convivono anche paesaggi lontani, frutto dei suoi viaggi: dalla Toscana alla Thailandia, ogni luogo attraversato da Bueno trova espressione in una narrazione pittorica non lineare, fatta di suggestioni e ritorni interiori. Chi guarda le sue opere, entra in dialogo con l’artista, come se potesse seguirne i passi, intuire i pensieri, riconoscere ciò che ha scelto di trattenere dal mondo. Nel corso degli anni, Bueno ha esposto in numerose sedi prestigiose, tra cui la Galleria Susanna Orlando (2003), Palazzo Reale di Milano (2007) la Galleria d’Arte Studio Eclettica (2008) Palazzo Carli (2016), la Srisa Gallery of Contemporary Art (2017).

Andrea Ponsi nato a Viareggio nel 1949, si è laureato in architettura a Firenze nel 1974 e ha conseguito un diploma alla Architectural Association di Londra e un Master alla University of Pennsylvania, grazie a una prestigiosa borsa di studio internazionale. Fin dagli anni ’70, Ponsi esplora la relazione tra ecologia e architettura. Nel 1977 ha pubblicato la monografia “The Solar House” sul tema dell’architettura bioclimatica e, tra il 1978 e il 1988, ha vissuto a San Francisco collaborando con Peter Calthorpe e Sim Van Der Ryn su progetti urbanistici sostenibili. Dal 2018 è membro dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze.

SUSANNA ORLANDO

“Un buon gallerista non vende solo arte, ma insegna a vivere l’arte”.

Susanna Orlando spiega così l’essenza di quello che, da oltre quarant’anni, è il suo mestiere. Figlia d’arte, e enfant prodige (era gallerista a meno di diciott’anni), ha adottato ben presto uno stile personalissimo, fatto di amore per l’arte e per ogni singola opera, e di attenzione. Attenzione per i dettagli, in tutto ciò che fa, e attenzione verso collezionisti e clienti, in quel percorso comune per imparare a “vivere l’arte”.

Nata nel 1976 a Forte dei Marmi, nel 2013 la Galleria Susanna Orlando si è spostata nel centro storico di Pietrasanta. Nella primavera del 2018, alla sede principale di via Stagi 12, si è affiancato il nuovo spazio di via Garibaldi 30. La Galleria Susanna Orlando si conferma così come punto di riferimento per l’arte contemporanea, con un’offerta che spazia dai nomi più storicizzati ai giovani emergenti.

NFORMAZIONI

RAFFAELE è GANZO

a cura di Andrea Ponsi

5 luglio -–17 agosto 2025

Inaugurazione sabato 5 luglio 2025 ore 19.00

Galleria Susanna Orlando

Via Stagi 12, Pietrasanta LU

Tel. +39 0584 70214 | info@galleriasusannaorlando.it

www.galleriasusannaorlando.it

Orari

Orari tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 18.00 alle 22.00 o su appuntamento

Com. Stam. + foto