Gangi, al via i lavori del potabilizzatore per abbattere concentrazioni ferro e alluminio nell’acqua

Gangi, al via i lavori per la realizzazione dell’impianto di potabilizzazione per l’abbattimento delle concentrazioni di ferro e alluminio nelle acque erogate alla cittadinanza dal serbatoio “Castello”. I lavori, affidati dall’Unione Madonie, saranno realizzati dall’impresa ATI ACOGEN SRL –EMMECCI SRL, impresa mandataria ACOGEN SRL, con sede in San Pietro Clarenza (CT). Si tratta di un finanziamento di circa 600 mila euro con fondi PNRR.

Il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello: “Con l’avvio dei lavori per la realizzazione del potabilizzatore si risolverà un problema sulla qualità dell’acqua che distribuiamo alla cittadinanza e che purtroppo in alcuni mesi l’anno, in particolare quelli invernali, a causa delle piogge, presentava una concentrazione elevata di alluminio e ferro anche se poco sopra la soglia prevista dalla normativa. Ringrazio l’Unione Madonie e Sosvima che si sono occupati di tutto l’iter che riguarda il finanziamento e il professore Nicosia per l’attento e accurato studio sulle nostre acque trovando una soluzione per risolvere il problema”.

