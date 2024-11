Gangi, martedì 5 novembre open day della prevenzione, i camper dell’Asp in piazza San Paolo

A Gangi martedì prossimo, 5 novembre, dalle ore 10 alle 17, “Open day della prevenzione” in piazza San Paolo con i camper dell’Asp di Palermo. Uno screening sanitario per la popolazione dell’Asp di Palermo in collaborazione con il comune di Gangi e Lions Club Madonie.

I cittadini avranno la possibilità di effettuare gratuitamente e con accesso diretto visite ed esami grazie agli ambulatori mobili che offriranno le seguenti prestazioni: prevenzione cardiovascolare (visita, Ecg ed eventuale approfondimento ecografico, rivolto a persone tra 50 e 65 anni); screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (Epatite C, Sifilide e HIV); screening del tumore della mammella (riservato a donne tra 50 e 69 anni); screening del tumore del collo dell’utero (pap test e hpv test (screening del cervicocarcinoma per donne tra 25 e 64 anni); Distribuzione sof test (screening del tumore del colon retto, riservato a persone tra 50 e 69 anni); vaccinazioni antinfluenzale e tradizionali; screening visivo pediatrico 3-8 anni, screening logopedico pediatrico 3-8 anni; screening oculistico per over 18 (prevenzione glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatia) e screening audometrico. Ci sarà a disposizione degli utenti anche uno sportello amministrativo per il cambio del medico, rilascio tessera sanitaria o esenzione ticket per reddito. Spazio anche al servizio veterinario per impiantare gratuitamente i microchip e prevenire il randagismo. Basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria. Per eventuali informazioni: openday@asppalermo.org.

“Un ampio ventaglio di prestazioni che va incontro alle esigenze e ai bisogni di salute dei cittadini invertendo il percorso della prevenzione – ha detto il sindaco Giuseppe Ferrarello – invito la popolazione a usufruire di questo servizio gratuito messo a disposizione dell’Asp di Palermo, uno screening rivolto sia a giovani, anziani e bambini, ringrazio il direttore generale dell’Asp Daniela Faraoni e il direttore sanitario Antonio Levita e tutti i dirigenti sanitari ma anche i medici per aver scelto il nostro comune per questa importante giornata di prevenzione sanitaria”.