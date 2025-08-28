Gangi: nei luoghi di “Vivere in Assisi”. Visita guidata nell’ambito della manifestazione Le Notti di BCsicilia

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà venerdì 29 agosto 2025 con inizio alle ore 21,30 a Gangi, una visita guidata ai luoghi di Vivere in Assisi,

la manifestazione organizzata dal Centro Studi Francescani e medievali, ogni due anni a Gangi, riconosciuta proprio grazie ad essa “Sicula Città Internazionale della Storia Francescana”, in attesa della XIII edizione che andrà in scena il 25-26-27 e 28 settembre prossimo, vi porta sui luoghi della rievocazione. Dopo la presentazione di Giuseppe Ferrarello, Sindaco di Gangi, di Roberto Franco, Assessore alla Cultura e Coordinatore di “Vivere in Assisi” di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia inizierà la visita a cura di Maria Piera Franco, del Centro Studi Francescani e Medievali. Un’anteprima densa di fascino, dove i passi conducono tra le pieghe della storia, là dove il Medioevo respira ancora e il silenzio delle pietre racconta la vita luminosa di San Francesco che dà voce a quel canto d’inenarrabile bellezza che è il Cantico delle Creature, in una cittadina che non è solo uno sfondo alla narrazione ma ne diviene protagonista facendosi Assisi del 1200. Il suono delle edizioni precedenti farà da guida nel cuore pulsante della rievocazione, ogni luogo visitato è intriso di spiritualità, di memoria e di bellezza senza tempo. Avrete la possibilità di calarvi nei tratti più singolari del percorso rievocativo, ammirare gli abiti di scena con le costumiste che vi sveleranno i segreti della produzione, assistere alle prove teatrali degli attori già immedesimati felicemente nella parte, immergervi in alcune delle scenografie definite che vi consentiranno di aprire una finestra su una delle epoche storiche più interessanti. Un’emozione che disegnerà i contorni di una nuova narrazione che si affaccia densa di malia e dove, attraverso un salto temporale tanto repentino quanto avvincente, dialogheranno passato e presente in una sinfonia di arte, rimembranza, fede e coscienza civile. La partecipazione è libera e gratuita. L’iniziativa è promossa da BCsicilia e dall’Università Popolare di Termini Imerese. Per prendere parte all’iniziativa è stato previsto un pullman con partenza nel primo pomeriggio da Palermo, Bagheria e Termini Imerese e la visita guidata del centro storico Gangi curata da Salvatore Farinella, architetto e storico. Per informazioni ed iscrizioni Tel. 346.8241076 – Email: segreteria@unipoti.it.

