Gara di calcio Marsala 1912-Accademia Trapani. Decreto Prefetto

Con riferimento alla gara di calcio Marsala 1912-Accademia Trapani, in programma il prossimo 2 novembre allo Stadio municipale “Nino Lombardo Angotta”, l’Amministrazione comunale di Marsala rende noto quanto segue.

Con proprio Decreto, il prefetto Daniela Lupo ha disposto per la suddetta partita – valevole per la Coppa Italia Eccellenza Sicilia – il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nei Comuni di Trapani ed Erice.

Il provvedimento è motivato dal fatto che, in sede di Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, è stato evidenziato che la partita indicata presenta elevatissimi profili di rischio, sussistendo la probabilità che la trasferta dei sostenitori granata possa costituire il pretesto per dar luogo a turbative dell’ordine pubblico.

Com. Stam.