Nella giornata di ieri, presso la Lega Navale di Trapani, patrocinata anche dal Comune di Trapani, si sono tenute le premiazioni del 3° Trofeo “Ciaccio Montalto” e del primo 1° Trofeo “Battaglia delle Egadi – Sebastiano Tusa” oltre che del campionato nazionale “Ionio basso Tirreno”.

Le acque antistanti Trapani e le Egadi, infatti, hanno fatto da cornice alle gare a dimostrazione del grande potenziale per la vela ricoperto dal nostro territorio, accarezzato dal vento. Luigi Ciaravino si è riconfermato campione nel “Ciaccio Montalto” ed ha vinto per la prima volta il trofeo “Battaglia delle Egadi – Sebastiano Tusa”. Massimo Licata d’Andrea armatore del South Kensington è stato il vincitore assoluto del Campionato Nazionale “Ionio Basso Tirreno”. «Complimenti agli organizzatori della manifestazione, alla Federazione sportiva ed al Presidente della Lega Navale Di Vita oltre che al suo staff ed agli sportivi coinvolti – ha dichiarato il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida presente alla premiazione conclusiva. Lo sport può essere veicolo di sviluppo per la nostra città sotto diversi profili: alla valorizzazione della destinazione turistica grazie alle gare veliche, infatti, si affianca quella auspicabile di un vento che mai sopisca in favore del rilancio storico-culturale del territorio che manifestazioni come questa contribuiscono a rinforzare. Prima ancora che sportiva quella di oggi è stata un’operazione culturale, non solo in omaggio alla memoria del giudice Giangiacomo Ciaccio Montalto, morto per mano mafiosa nel tentativo di contribuire al riscatto della nostra terra ed insieme libertà civile e socio-economica, ma anche di rilancio e prospettiva di futuro in omaggio a Sebastiano Tusa e per la riscoperta e valorizzazione storico-culturale del nostro mare, museo inestimabile”.

