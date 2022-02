“Gatta ci cova” al Teatro Metropolitan di Catania

Catania – Per “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea”, come da cartellone, il 19 e 20 febbraio al Teatro Metropolitan, andrà in scena “Gatta ci cova”, commedia in tre atti di Antonino Russo Giusti.

Avvocato di professione, Russo Giusti, concepiva il teatro come specchio di vita, volto ad esaltare il sentimento della giustizia, inteso come esigenza dello spirito. In “Gatta ci cova” l’autore, soprattutto, evidenzia il conflitto fra legge scritta e quella della ragione evitando, comunque, di ricorrere alla facile emotività nel suo testo, per privilegiare i personaggi di un mondo ricco di spontaneità. La commedia, come quasi tutte quelle di Giusti, celebra la moralità e cerca una giustizia veramente “uguale per tutti”. L’attività forense dell’autore, infatti, fa procedere la commedia sopra un percorso fatto di leggi e leggine che favoriscono i furbi a danno degli ingenui. Il titolo originale, infatti, era “Articolo 1083…”, cioè l’articolo del codice civile che consentirebbe al protagonista della commedia, Isidoro Pascucci, padrone di una masseria, uomo ingenuo, ma tenero di cuore, d’impedire che l’acida e avara sorella gli rubi la terra con la scusa dell’infermità mentale: solo sposandosi con una donna che abbia un figlio da lui, potrà risolvere la situazione. Padron Isidoro -cavallo di battaglia del grande Angelo Musco che, in coppia con l’inseparabile Rosina Anselmi, nel 1936, lo portò al Teatro Quirino di Roma e, l’anno dopo, sullo schermo per la regia di Gennaro Righelli- è interpretato dal brillante Alessandro Idonea coadiuvato da ottimi professionisti: Loredana Marino, Nellina Fichera, Giovanna Criscuolo, Chiara Seminara, Raffaele Costanzo, Salvo Disca, Nino Signorello, Enrico Pappalardo e Bruno Torrisi. Scene di Salvatore Tropea, costumi di Noa Prealoni, luci di Francesco Noè, direttore di scena Emanuele Salamanca, attrezzista Vincenzo Nicotra e macchinista, Aureliano Idonea. Regia di Alessandro Idonea (ripresa da Gilberto Idonea). Gli spettacoli andranno in scena sabato 19 febbraio alle ore 17:30 e alle 21:00, domenica 20 alle ore 17:30. Da evidenziare, infine, che “Gatta ci cova” e “’U sapiti com’è”, hanno una particolare valenza per la Compagnia diretta oggi da Alessandro Idonea in quanto sono stati cavalli di battaglia del compianto Gilberto che, insignito Ambasciatore della Coltura Italiana e in particolare Siciliana nel Mondo, portò l’opera di Antonino Russo Giusti nel 1992 in tournée, in Argentina, Brasile, Canada, Messico, Cile, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela e al debutto in America nel 1993, il corrispondente de “La Stampa” di Torino, Furio Colombo, scrisse che “la lingua siciliana di Idonea e dei suoi attori non è un problema in America; la gente, non solo gli emigranti ma gli americani che vanno a vederlo ascoltandolo in religioso silenzio, capisce il suo teatro o quello di Eduardo De Filippo, come se disponesse di una traduzione simultanea”.

Franco Verruso