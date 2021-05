Sabato 29 e domenica 30 maggio gazebo della Lega a Palermo come in tutta Italia, per la campagna “mangiacomeparli” a difesa dei prodotti agroalimentari nostrani.

Saranno allestiti banchetti e gazebo in diversi Comuni, per incontrare i cittadini, sostenere l’iniziativa a avviare contemporaneamente la nuova campagna di tesseramento al partito.

In città l’appuntamento è sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 e domenica mattina dalle 10 alle 13 in via Magliocco e in piazza a Mondello.

Anche in provincia nei comuni di Roccamena, Cefalù, Bagheria, Bisacquino, Altofonte, saranno predisposti banchetti e gazebo.

“Ritengo doveroso sensibilizzare il consumo di prodotti del nostro territorio sia per un fatto legato alla salute ma anche per sostenere un tessuto produttivo dell’economia regionale, fatto da piccoli imprenditori, agricoltori, produttori di olio, vino e cereali che arricchiscono la Sicilia con le loro eccellenze”.

– A dirlo è Vincenzo Figuccia deputato della Lega all’Ars e commissario provinciale del partito per Palermo –

“Già da diversi anni sostengo una battaglia a favore del settore alimentare attraverso il brand “Mancia comu parri, mangia sano, mangia siciliano!” per la promozione del Made in Sicily.

Portare a tavola prodotti esteri provenienti da luoghi sconosciuti, carichi di veleni, che vuole imporci la globalizzazione, – prosegue Figuccia – significa mettere a rischio la salute, per i nostri figli, per i nostri cari”.

“Vogliamo sensibilizzare ed informare tutti i siciliani, – conclude Figuccia – attraverso una campagna e una raccolta firme che spieghi le ragioni del nostro impegno a difesa della nostra terra”.

Com. Stam.