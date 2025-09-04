Gela. Arrestate 2 persone sequestrati 140 gr di sostanza stupefacente

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto alla criminalità diffusa condotte con il prezioso supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” di Palermo, hanno tratto in arresto due giovani del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si è concretizzata in un’area centrale del comune di Gela, ove i Carabinieri, nel procedere a controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un’autovettura con a bordo un 20enne e una 27enne, entrambi con precedenti di polizia.

I militari hanno quindi effettuato accurata perquisizione personale e veicolare, al cui esito sono stati rinvenuti:

80 gr di hashish ;

; 60 gr di marijuana ;

; circa un grammo di crack ;

; € 750 in banconote di vario taglio, somma ritenuto provento dell’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare materiale vario per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre i due giovani sono stati arrestati e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Gela, che coordina le indagini, trasferiti presso le rispettive abitazione in regime degli arresti domiciliari. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Gela, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di soggiorno e presentazione alla PG degli indagati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta teso a reprimere fenomeni di illegalità e di degrado urbano, con particolare attenzione al controllo delle aree sensibili del territorio.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla Costituzione, per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva.