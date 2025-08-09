Gela. Servizio straordinario di controllo del territorio due denunce e dieci segnalazioni per droga

Nel quadro delle iniziative volte a garantire maggiore sicurezza pubblica e presidio delle aree ove nel periodo estivo si registra il maggior afflusso di persone, oggetto di specifico impulso da parte del Prefetto Licia Donatella Messina, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta ha predisposto un servizio straordinario di controllo nel comune di Gela.

L’attività, condotta dai militari del Reparto Territoriale di Gela, ha interessato le principali vie cittadine, consentendo di identificare 45 persone e controllare 41 veicoli, con esiti particolarmente rilevanti sul piano operativo.

Al termine del servizio, due persone sono state denunciate in stato di libertà. In particolare, un 16enne di Gela è stato deferito per porto abusivo di armi, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 19,5 cm.

Nel medesimo contesto, un 21enne pregiudicato di Gela è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi. In questo caso, il giovane è stato sorpreso con un coltello a serramanico della lunghezza di 18 cm, mentre occultati negli indumenti intimi venivano rinvenuti 25 grammi di hashish. Una successiva perquisizione domiciliare consentiva di recuperare altri 27 grammi della medesima sostanza stupefacente.

Nel corso del servizio, dieci persone sono state segnalate alla Prefettura di Caltanissetta per uso personale di sostanze stupefacenti.

L’attività dei Carabinieri proseguirà anche nei prossimi giorni con ulteriori controlli in diversi Comuni della Provincia, finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire fenomeni di illegalità diffusa.

Si precisa che i procedimenti sono nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva.