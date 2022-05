Gelarda aggrediti poliziotti in via Maqueda. Stop a bici e monopattini in aree pedonali

“Bruttissimo episodio di violenza nei confronti di due agenti della Municipale, barbaramente aggrediti da un uomo su di una bicicletta elettrica, al quale i due poliziotti avevano chiesto di percorrere l’area pedonale, piena di pedoni, spingendo a mano la bici-dichiara il capogruppo della Lega – Prima l’Italia Igor Gelarda.

La situazione in via Maqueda, come in altre aree pedonali, è invivibile e estremamente pericolosa . Va immediatamente bloccato il transito al suo interno a tutte le bici elettriche, monopattini e monoruota. Si deve solo transitare a piedi!! Ormai è diventato pericolosissimo attraversare queste strade, Specialmente se si è con bambini, con anziani o con animali. Le aree pedonali sono ormai diventate piste, dove questi mezzi sfrecciano in mezzo alla gente, incuranti del pericolo che provocano. Tanti sono stati gli incidenti: chi non ricorda quello accaduto a una bambina che, colpita da un monopattino, fece un volo di alcuni metri proprio in via Maqueda.

Massima solidarietà e vicinanza ai poliziotti aggrediti, per il vile gesto subito. Anche se temiamo che le conseguenze giudiziarie per l’aggressore saranno quasi nulle, considerato che il nostro sistema giudiziario considera un fatto lievissimo l’aggressione auomini alle donne in divisa” conclude Gelarda

