Gelarda delirio traffico in città, la ztl andava sospesa

“L’assessore Catania non perde occasione di dimostrare di non capire nulla di viabilità in città- dichiara il capogruppo di Prima l’Italia Igor Gelarda.

Nonostante la rivoluzione della viabilità che c’è oggi a Palermo a causa del trentennale della strage di Capaci, la presenza di tanti studenti provenienti da fuori Palermo, tanti pulmann e auto blu, l’assessore Catania non ha avuto il buon senso di sospendere la ZTL, che avrebbe alleggerito il traffico sul Foro Italico. Il risultato è che il traffico in città è in stato di assoluto delirio. La zona della stazione centrale completamente bloccata, stessa cosa per Corso Tukory e per le strade dall’altro lato di via Roma. Questo è uno degli ultimi atti di prepotenza politica compiuti dall’assessore Catania, che presto resterà solo un brutto ricordo per questa città.” Conclude Igor Gelarda

Com. Stam.