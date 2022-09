Gelarda oggi visita all’ortofrutticolo con De Luca: un mercato da rilanciare subito

“Questa mattina con Cateno de Luca abbiamo fatto un giro al mercato ortofrutticolo di Palermo- dichiara Igor Gelarda ex consigliere ed esponente del partito di Cateno De Luca.

Un mercato che è in condizioni difficili, che si trova in una posizione non più vantaggiosa, né per la città né per gli operatori, che va immediatamente spostato da un’altra parte della città. Se ne parla da decenni ma nulla si è fatto.

Va spostato sia per riqualificarlo, in parte non è ancora dotato di fognature e i capannoni sono fatiscenti sia per evitare il traffico di via Monte Pellegrino che si crea a volte.

Problematiche che io ho più volte denunciato in qualità di consigliere comunale componente della commissione attività produttive. Le problematiche collegate ai prodotti alimentari d’eccellenza siciliana e dell’imprenditoria agricola sono al centro dei programmi di Cateno De Luca. ” conclude Gelarda

