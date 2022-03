Gelarda: “Partita da Palermo battaglia per codice Ateco settore matrimoni: ora è realtà”

“Grazie ad una emandamento presentatato da alcuni senatori della Lega, e approvato in Commissione bilancio del senato, anche il comparto matrimoni (il settore wedding) che in Italia conta migliaia di occupati avrà un suo codice Ateco – spiega il capogruppo della Lega a Palermo Igor Gelarda -.

Tutto ciò, significa che finalmente il comparto verrà pienamente riconosciuto, valorizzato e potranno usufruire dei Ristori come comparto specifico. Dopo oltre due anni di pandemia, che ha messo in ginocchio l’intero settore che conta un enorme indotto legato ai matrimoni, questo riconoscimento è un passo in avanti. Questa è una battaglia che abbiamo cominciato proprio a Palermo, presso la Commissione Attività produttive di cui faccio parte, e che grazie ad un circuito virtuoso con la Lega è riuscita a diventare realtà in ambito nazionale”, conclude Gelarda

