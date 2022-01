Gelarda- Pitarresi : parte spazzamento meccanico. Buona la prima, ma necessario coinvolgere i cittadini

È partita ieri, in via sperimentale, la prima fase di spazzamento meccanizzato delle strade da parte di Rap. Si è partiti ieri sera con via dei Cantieri e si proseguirà nei prossimi giorni con altre strade dell’ottava circoscrizione. “

È un primo passaggio fondamentale per avere una città più decorosa – spiegano Igor Gelarda capogruppo Lega al consiglio comunale e Maria Pitarresi -. Ci auguriamo che non sia solo uno spot pubblicitario ma che sia programmato settimanalmente in tutti gli assi principali della città, per alimentare un circuito virtuoso di decoro urbano. È fondamentale però, coinvolgere residenti e commercianti. È necessario un piano comunicativo che deve essere veicolato da Rap, amministrazione comunale ma anche media, per far conoscere ai residenti le vie coinvolte dall’itinerario di spazzamento.

I mezzi della RAP hanno bisogno di lavorare senza auto in sosta durante la pulizia e, quindi, è necessario spostare le proprie vetture nel giorno e orario indicato dai cartelli di divieto di sosta presenti nella loro strada (dalle ore 21 alle ore 3) ed evitare contravvenzioni e rimozione forzata delle auto- concludono Gelarda e Pitarresi ”.

Di seguito il calendario settimane degli interventi che ripartono stasera con lo spazzamento di via Cirrincione. Lunedì: via Dei Cantieri; Martedì: via Andrea Cirrincione; Mercoledì: via Sampolo; Giovedì: via Sammartino; Venerdì: via Ammiraglio Rizzo

