Gelarda- Pitarresi su Ponte Corleone. Chiusa bretella laterale direzione Trapani. Adesso caos anche a Bonagia

“Lasciate ogni speranza, o voi che entrate a Palermo”, se Dante avesse ambientato il terzo canto dell’Inferno a Palermo, lo avrebbe raccontato dalla porte dell’inferno del Ponte Corleone.

Da oggi chiude l’accesso dalla corsia laterale di viale Regione siciliana lato direzione Trapani. “Se il ponte di Corleone era l’incubo per i palermitani con la chiusura della bretella lato Villagrazia diventerà un incubo ancora peggiore – afferma Igor Gelarda, capogruppo della Lega al consiglio comunale -. Con questa chiusura oltre ad aumentare il traffico veicolare sul ponte si creerà un tappo a Bonagia, dove gli automobilisti che prima avevano la possibilità di transitare, adesso troveranno lo svincolo chiuso e saranno costrette a ritornare indietro per immettersi su viale Regione. La sicurezza è un aspetto cruciale, vogliamo anche risposte e tempi certi per la messa in sicurezza di questa importantissima struttura che di fatto collega non solo Palermo da nord a sud, ma anche l’unico collegamento che va da Messina a Trapani, passando per l’aeroporto Falcone Borsellino”. Questa mattina sono stati installati i New Jersey in cemento che delimiteranno l’accesso al ponte nella corsia centrale poco prima del Ponte, così come già avviene lato direzione Catania.

“Palermo è la città più trafficata d’Italia, questa ulteriore chiusura del ponte Corleone va ulteriormente ad aggravare la viabilità non solo dell’intera zona, ma di tutta la città perché come un effetto domino ciò che blocca la circonvallazione di fatto avrà ripercussioni su tutta il traffico veicolare – spiega Maria Pitarresi, componente della Prima circoscrizione -. I cittadini sono esasperati e non vedo nessuna via d’uscita o una soluzione a breve termine, ma solo delle misure tampone che creeranno ulteriori disagi e code interminabili” conclude Pitarresi.

